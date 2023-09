Spotify expérimente la traduction et l'imitation de la voix par l'IA

Un « groupe sélectionné » de podcasteurs a été réuni dans le cadre de cette expérimentation : Dax Shepard et Monica Padman du podcast Armchair Expert (Expert en fauteuil roulant), le scientifique Lex Fridman, l'entrepreneur britannique Steven Bartlett et son Journal d'un PDG, et le journaliste sportif américain Bill Simmons et son The Ringe.

Des traductions espagnoles sont disponibles sur la plateforme depuis ce 25 septembre, en attendant les versions françaises et allemandes déployées au cours des prochaines semaines.

"Plus authentique que jamais" ?



Selon Spotify, cette technique offre une « expérience d’écoute plus authentique », mais aussi « plus personnelle et naturelle que le doublage traditionnel ». Dans le même communiqué, sur lequel s'est appuyé Variety, Ziad Sultan, vice-président chez Spotify, décrit : « En faisant correspondre la voix du créateur, Voice Translation donne aux auditeurs du monde entier le pouvoir de découvrir et de s'inspirer de nouveaux podcasteurs d'une manière plus authentique que jamais. »

Il développe : « Nous pensons qu’une approche réfléchie de l’IA peut aider à établir des liens plus profonds entre les auditeurs et les créateurs, un élément clé de la mission de Spotify visant à libérer le potentiel de la créativité humaine. »

Spotify prévoit d'inclure d'autres émissions dans le test de traduction vocale, dont le futur podcast original de l'acteur, humoriste et animateur de télévision, Trevor Noah, dont le lancement est prévu plus tard cette année.

Une annonce qui fera de nouveau grincer des dents du côté des professionnels de la voix... La multinationale Apple s'est également lancée dans le remplacement d'acteurs par Madison, une voix synthétique maison, pour des livres audio lus. Le but : étendre son catalogue face aux Audible (Amazon), Spotify, Storytel et autres.

Spotify avance les chiffres de 100 millions d'auditeurs de podcasts à travers le monde, avec un choix sur la plateforme de plus de 5 millions de titres de podcasts, répartis sur plus de 170 marchés.

Crédits photo : Diverse Stock Photos, CC BY-NC 2.0