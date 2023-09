Une délégation de 20 traducteurs de 10 pays pour un voyage littéraire

Cette journée transculturelle s’inscrit dans le cadre des initiatives organisées tout au long de l’année par l’Institut Français, qui a décidé de mettre en avant la traduction littéraire. A cette occasion, vingt traducteurs provenant d’Allemagne, du Brésil, de Chine, des États-Unis, d’Inde, d’Italie, des Pays-Bas, de Slovénie, de Turquie et d’Ukraine ont été accueillis dans les locaux de l’Asfored à Paris.

Ces traducteurs internationaux ont eu l’opportunité de participer à des d’ateliers intensifs, animés par Olivier Mannoni, Directeur pédagogique de l’Ecole de Traduction Littéraire (ETL), portée par l’Asfored. Ces ateliers leur ont notamment permis d’explorer les subtilités linguistiques et culturelles de la traduction en France, ainsi que de se familiariser avec les méthodes et les approches spécifiques à la traduction littéraire.

Cette rencontre a transformé l’Asfored en un véritable creuset d’idées et de cultures et les traducteurs ont pu tisser des liens personnels et professionnels, qui leur permettront d’élargir ainsi leur réseau international et de renforcer leur compréhension interculturelle. Cette expérience a aussi montré comment la traduction littéraire agit comme un véritable pont entre les cultures, favorisant le dialogue, la compréhension et la collaboration à l’échelle mondiale.

Le calendrier leur permettra de poursuivre leurs échanges sur la dernière édition du « Festival vo-vf, Traduire le monde », qui se tient jusqu’au 1er octobre à Gif-sur Yvette. Cette manifestation invite le grand public à découvrir la littérature étrangère à travers la voix des traducteurs et multiplie les ouvertures sur les cultures et langues du monde.

A travers cette initiative, l’Asfored et l’Institut français s’engagent en faveur de l’apprentissage international et du dialogue culturel et contribuent à créer une communauté internationale de professionnels de la traduction littéraire, renforçant ainsi le pouvoir de la langue et du récit pour connecter le monde.

Crédits photo : Asfored