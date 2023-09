Les éditions Corridor Elephant s'installent en librairie

Corridor Éléphant est une maison d’édition associative dédiée à la création émergente. Née en 2012, elle accompagne et publie en édition limitée, numérotée et signée, des premiers ouvrages de photographes, complétés (ou non) de textes d’auteur.



Elle met en lumière des créations qui, du fait de leur cible dite « de niche » ou de la « jeunesse » de leurs auteurs, ne trouvent pas, ou difficilement, d’éditeurs malgré leur qualité.

À LIRE - Les Québécois d'Héliotrope arrivent en France

Les livres publiés par Corridor Éléphant seront référencés en librairie et disponibles sur toutes les plateformes à partir de septembre 2023. Selon l'association, il est maintenant possible d’être diffusé en librairie sans avoir à imprimer des ouvrages en surnombre et à détruire des arbres inutilement, et en effectuant l'ensemble de ses impressions en France.



Crédits photo : Corridor Elephant