Édition : les québécois d'Héliotrope arrivent en France  

Héliotrope, comme son nom l'indique, a choisi le soleil comme emblème. Sans suivre une ligne éditoriale rigide, elle se consacre à la publication d'œuvres d'une variété d'écrivains, en privilégiant toujours la qualité littéraire.

Près de 150 titres

Aujourd'hui, la collection d'Héliotrope se concentre principalement sur le roman. Elle propose des œuvres au dynamisme narratif, telles que celles de Kevin Lambert et Catherine Mavrikakis, mais aussi de l'autofiction par Marie-Pier Lafontaine et de la non-fiction narrative comme celle de Martine Delvaux. Plus récemment, les romans policiers, explorant la géographie à travers le crime, tels que ceux d'André Marois et Maureen Martineau, ont fait leur apparition.

Suite à de nombreux échanges fructueux avec des éditeurs français et des succès notables en France et à l'international, Héliotrope s'implante en France et en Europe francophone. Bien que déjà représentée à Paris par la Librairie du Québec, la maison d'édition a établi un partenariat avec Harmonia Mundi Livre pour diffuser une partie de son catalogue dès janvier 2024.

Le catalogue d'Héliotrope compte actuellement environ 150 titres, avec une dizaine de nouvelles publications chaque année.

En 2024, Héliotrope prévoit de lancer huit nouvelles œuvres, principalement des romans et des polars, avec des auteurs emblématiques tels que Catherine Mavrikakis, Martine Delvaux, Vincent Brault et André Marois.

Tout en restant modeste dans ses structures, Héliotrope renforce son équipe pour ce nouveau chapitre. France Cyrenne s'occupera de la liaison avec les libraires et les distributeurs, tandis qu'Aurélie Serfaty-Bercoff gérera les relations presse.

Crédits photo : Heliotrope