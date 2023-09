La saga Editis-IMI : résolution en vue pour la Toussaint ?

Gare à la rentrée : elle réserve toujours son lot de surprises. Lors d’une récente réunion dans les hautes sphères du groupe éditorial, les membres du Comité exécutif ont été estomaqués d’apprendre que les rumeurs aoûtiennes se prolongeaient en septembre. Avant de prendre congé, l’édition avait pourtant bien en tête la dernière procédure formelle d’examen qu’avait déclenchée la Commission européenne. Certes oui, mais à l’encontre de Vivendi…

Cette démarche vise à savoir si Vivendi a respecté les règles de l’Union européenne en matière de fusions lors de son acquisition de Lagardère et vérifie si l’entreprise a bien suivi les obligations de notification et de suspension, telles qu’énoncées dans le règlement de l’UE sur les concentrations. De plus, Bruxelles examine si Vivendi a respecté les conditions et obligations spécifiques liées à sa décision d’autoriser l’opération entre Vivendi et Lagardère.

Ne pas violer la procédure, svp...

Cela peut inclure l’obligation pour les entreprises de ne pas finaliser la fusion avant d’obtenir l’approbation de la Commission pour la cession de certaines activités à des acheteurs appropriés. Ces règles visent à éviter les effets néfastes éventuellement irréversibles sur le marché. Dans le cas présent, Vivendi a proposé de telles conditions liées à l’acquéreur initial : impossible d’achever la fusion avant que la Commission n’approuve les acheteurs pour les activités cédées, et ce processus est en cours.

En passant, de tout manquement découlent des amendes pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires total de la structure condamnée. Autant faire attention. « Nous prenons très au sérieux toute violation de ces procédures », soulignait Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence. En effet, on ne rigole pas avec ces choses-là.

Notification et autres formalités

Mais alors quid du milliardaire tchèque et de son désir d'acheter Editis ? Le 9 juin 2023, la Commission européenne a donné son accord à Vivendi pour sa fusion avec Lagardère. Toutefois, cette autorisation est conditionnée par deux engagements de Vivendi : la vente totale d'Editis, déjà prévue avec International Media Invest le 23 avril 2023, et la cession complète du magazine Gala, actuellement détenu par Prisma Media. En attendant ces opérations, Vivendi a nommé un surveillant pour s'assurer que les règles de séparation des activités sont respectées, comme le requiert la réglementation européenne sur les fusions.

Et badaboum : voici qu’au cours d’une réunion où les membres du comité exécutif étaient regroupés, est annoncé que Daniel Kretinsky n’aurait pas confirmé sa candidature auprès de la Commission. « On nous a dit que le dossier aurait dû être présenté en juillet, mais que Bruxelles attendait toujours. » De quoi confirmer les suspicions de la fin août : IMI ne voudrait plus d’Editis ? « On nous a même renvoyés sur le site de la CE, qui aurait officialisé cette absence. »

Pousse-toi de là que je m'IMIsce

Du côté du milliardaire tchèque, ce genre de nouvelles fait grincer des dents : quand on veut abattre son chien, on prétend qu’il a la rage. Rien ne serait plus vrai ici. « La Commission demande actuellement une multitude de précisions, qui impliquent de réunir l’ensemble des informations », explique-t-on à ActuaLitté. « Toutes les demandes documentaires sont traitées, sauf qu’il serait impossible de notifier sans y avoir répondu, sans quoi la notification serait incomplète. »

Donc les délais potentiellement allongés. « Assimiler le temps investi à un désistement reflète, au mieux, d'un manque de connaissance de l'avancée des procédures », ajoute un proche du dossier. « Kretinsky souhaite tellement finaliser cette transaction que ses équipes fournissent tous les éléments nécessaires. Y compris ceux qui ne se justifient pas, parce que l’acquisition ne relève pas d’un problème de concurrence. »

De fait, selon les informations de ActuaLitté, la notification IMI auprès de la CE interviendrait avant la fin septembre, voire sous une dizaine de jours. « Tout se fait en bonne intelligence avec Bruxelles. » Au point que les autorités européennes estiment qu’en novembre, le dossier sera plié.

Mieux vaut en effet la Toussaint que la saint Glinglin...

