Effet papillon : l'enseigne des bibliothèques déploie ses ailes

Le 29 juin 2022, après l'expression des suffrages du public, du comité de pilotage et du jury du projet, l'enseigne imaginée par Olivier Douzou, Édith Clavel et David Fourré remportait l'appel à propositions lancé par l'interprofession et le ministère de la Culture.

Le papillon bleu, dont les ailes évoquent les pages d'un livre, mais aussi « le lieu de rencontre, par les ailes croisées, le lieu d'accueil, par les cœurs que figurent les ailes » et dessine enfin le B de « bibliothèque » dans sa forme. Le symbole choisi n'avait pas fait l'unanimité, pas plus que les motivations derrière cette initiative, pensée pour donner plus de visibilité aux établissements de lecture publique.

No logo

Malik Diallo, président de l'Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France (ADBGV), qui a piloté le projet, rappelle d'emblée que l'objectif n'était pas d'« imposer une charte graphique nationale, ou un logo obligatoire. On se donne ce signe-là, qui pourrait être commun aux bibliothèques, et nous espérons qu'il pourra être adopté », nous explique-t-il.

Une partie des médiathécaires pourra en tout cas juger sur pièce avec la présentation, le 16 octobre prochain, de la première enseigne installée, un prototype posé sur la façade de la Bibliothèque Landry, au sud de Rennes. Le chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine accueillera ce même jour une journée d'étude de l'ADBGV.

Ce test technique vise à garantir le bon déroulement de la procédure de pose et la solidité du prototype, fabriqué dans l'Aveyron « pour moins de 800 € ». « Une fois cette étape franchie, nous donnerons le feu vert à l'équipe conceptrice pour la publication du cahier des charges final, un mode d'emploi que l'on pourra adresser à n'importe quel fabricant », ajoute Malik Diallo. « L'objet est volontairement assez simple, en tôle découpée et pliée. »

Une facture allégée

Les lignes simples de l'enseigne — qui se décline en version lumineuse, en élément gris plus petit et en plaque — allègeront les coûts tout en facilitant l'adoption, souligne le président de l'ADBGV. « Les budgets sont contraints partout, nous avions donc fixé le plafond à 1000 € pour la conception. Par la suite, une coordination devrait permettre de réaliser des commandes groupées aux niveaux régional, départemental ou intercommunal, pour optimiser la facture tout en contentant les fabricants. »

L'Association Nationale des Architectes des Bâtiments de France avait son siège au sein du comité de pilotage du projet, afin d'anticiper les difficultés d'installation liées aux problématiques patrimoniales ou architecturales. « Une demande d'autorisation, auprès des services de l'urbanisme, sera toujours nécessaire, et nous travaillerons au cas par cas en cas devant des œuvres architecturales », promet Malik Diallo.

Le site du projet accueillera, outre le cahier des charges, un document présentant l'ensemble des démarches à effectuer et des interlocuteurs à solliciter, pour faciliter le travail des professionnels.

Vers une com' commune ?

La campagne « Ma bibliothèque », présentée par le ministère de la Culture il y a quelques jours, n'évoque pas l'enseigne des bibliothèques ni le symbole retenu. Il ne s'agit pas d'une occasion manquée, selon Malik Diallo, qui assure que cette campagne intervient « dans un premier temps, avec un second temps occupé par l'enseigne. L'année prochaine, si une nouvelle campagne nationale se déploie, l'enseigne pourra alors la rejoindre. »

L'ADBGV assurera un nouveau travail d'information et de communication, pour sa part, autour de l'initiative, « auprès des professionnels et des associations d’élus, avec lesquelles nous sommes déjà en contact ».

Le président de l'association assure que le dévoilement de l'enseignement a suscité une certaine attente, chez les professionnels : « L'une de nos tâches à venir sera de recenser les endroits où les enseignes ont été adoptées. » En espérant un beau coup de filet (à papillons).