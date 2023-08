“Aux Feuillantines”, l'éditeur de l’inaccessible à portée de main

Ils sont faciles à lire et reflètent bien l'air du temps. On y trouve de tout : recueils, romans, essais, biographies, carnets de voyage... Chaque livre raconte deux histoires incroyables : comment il est né et comment il a été redécouvert. Ces histoires sont détaillées dans une enquête littéraire captivante pour chaque volume. Voici en quelques mots le projet de Aux Feuillantines.

Hervé Lavergne, son dirigeant, a créé des journaux, dont il est l'un des fondateurs de Courrier International, et aussi des séries de livres, notamment pour les journaux du quotidien. Il croit qu'il ne faut pas se préoccuper de la concurrence, mais plutôt de sa propre vision. Il préfère innover plutôt que copier. Pour lui, dans l'édition, chaque nouvelle idée est une porte ouverte : on se démarque en mettant le lecteur au centre de tout.

Diffusée par CED-CEDIF et distribuée par Pollen, la maison proposera un premier ouvrage le 17 octobre. Qui a écrit Trixie ?, de William Caine (trad. Hervé Lavergne). Vladimir Nabokov admirait ce roman humoristique anglais au point de le ranger dans la bibliothèque de son double de fiction Sebastian Knight, où il côtoie les plus grands chefs-d’œuvre de la littérature mondiale !

En lisant Qui a écrit Trixie ? on comprend les raisons de Nabokov : un « roman dans un roman » rempli d’inventions et d’innovations formelles... et une jeune fille, Chloé, en laquelle on peut voir un modèle de la future Lolita. Le tout est préfacé par Olivier Barrot.

Celui-ci s'inscrit dans la collection « Dans la bibliothèque de... ». Elle rassemble des ouvrages rares qui ont inspiré de grands écrivains, au point de nourrir leur œuvre, voire d’y jouer un rôle. Ces textes exhumés d’autres textes, dont les auteurs sont souvent tombés dans l’oubli, forment une véritable bibliothèque de l’ombre : malgré leur qualité et leur importance, ils n’avaient jamais été traduits en français, ni réédités depuis leur première publication.

Enfin mis au jour, ces livres de chevet fourniront aux admirateurs de ces é crivains cé lè bres de nouvelles clés de lecture, tout en étant eux-mêmes d’un intérêt littéraire majeur : ce n’est pas le hasard qui les a placés à portée de main de Charles Dickens, Vladimir Nabokov, Jules Verne, Arthur Koestler... pour ê tre lus et relus, parfois tout au long d’une vie. Les grands auteurs sont toujours de grands lecteurs, et leurs goû ts, parfois singuliers, nous feront ici découvrir des ouvrages injustement méconnus.