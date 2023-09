Éditer des Objets Livresques Non Identifiés

ONLI s'est donné pour mission de créer un vrai lien : pas de barrières. La littérature n'a pas besoin de limites, juste d'une connexion entre l'auteur et le lecteur. Alors, oui, on pourrait dire qu'OLNI est une maison de passe, mais pas celle à laquelle vous pensez ! On parle de passerelle entre les mots et les cœurs.

« OLNI, pour Objets Livresques Non Identifiés, est une association créée en mars dernier ; elle est membre de la Fontaine O Livres. Notre maison d’édition a vu le jour grâce à une équipe d’une dizaine de bénévoles, composée d’autrices, d’auteurs, de directrices éditoriales, de correcteurs, traducteur, chroniqueuse et chroniqueur », précise à ActuaLitté Ariane Frontezak, éditrice et présidente de l’association qui structure la maison OLNI.

Pourquoi OLNI choisit-elle l'édition indépendante ? Car l'heure tourne. « Nous sommes à minuit moins une d’assister à des autodafés, à des reniements, à des négations. Si nous n’y prenons pas garde, nous serons tous moulés dans un même gâteau sans aucune cerise dessus », soulignent les créateurs. Plutôt donc que d'assister à ce funestre minuit, où la fantaisie, l'originalité et la poésie risquent de se taire, la création d'OLNI s'est imposée, comme un sursaut.

Chez OLNI, les rêves en majuscules s’envolent à tire-d’aile, sans marges et sans collections qui encagent. Des héros de tous les jours s’aventurent à badiner avec l’amour, ou la folie, ou la bête du Gévaudan. Chez OLNI, il y a des points sur les i menottés par des condés ; des hors-bord sans limites ; des magiciens, des fées, et des épopées et des passe-muraille et des cottes de maille à l’envers ; des pages titillant Éros ; des machins bizarres et des couillards. Nous pensons que les chemins de traverse ne sont pas là par hasard, que les nuages ont vraiment des visages, que l’Autrement ne se situe pas en Utopie. Nous aimons que le carré se prenne pour un rond, que le vert s’accorde en hiver et que le pôle Nord se trouve à l’Ouest. Nous tombons en amour d’un rien, qui vaut tout l’or du monde. Nous voulons offrir du chaud palpitant, du glaçant qui brûle, du bouillon bien fumant avec des yeux parce que le gras, c’est la vie. Pas de tiède. Jamais. – Manifeste ONLI

Les deux premiers titres seront proposés en octobre et novembre. Jérôme Idelon publiera Les incroyables aventures d’une balayeuse qui a trouvé un dictaphone et Frédérik Rangé Le jardin des péchés.

Crédit photo © Philippe Debiève