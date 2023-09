La justice américaine refroidit les ardeurs des Texas Censeurs

La bataille judiciaire entre la fille et héritière d’André Franquin, créateur des Idées noires et de Gaston Lagaffe, et son éditeur historique Dupuis, est « définitivement » terminée. Selon l’arbitrage du mardi 30 mai 2023 prononcé à Bruxelles, « le principe d’une résurrection de Gaston est licite mais Dupuis et Dargaud-Lombard n’ont pas respecté le processus contractuel d’approbation ». Dupuis a d'ores et déjà annoncé la parution d'un futur Gaston, avec sa couverture et une planche.