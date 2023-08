Christian Counillon nouveau Directeur éditorial Sciences d'Albin Michel

On apprenait il y a peu le décès tragique de la présidente de Bloomsbury US, Adrienne Vaughan, le 3 août dernier, dans un accident de bateau, à l’occasion de vacances en famille sur la côte italienne. Le skipper du hors-bord, contrôlé positif à la cocaïne et à l’alcool, a rapidement été mis en cause. Le trentenaire est à présent accusé d’homicide involontaire. On en sait également un peu plus sur le déroulé du drame.