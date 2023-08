L’histoire d’un homme tempéré qui aspire à son dépassement

En 2012, j'ai suivi sur un coup de tête un ami photographe partant à Diyarbakir, une ville située dans les régions kurdes à l'Est de la Turquie. Il allait y animer des ateliers photos. La période étant supposément calme, il n'a pas jugé utile de me parler du conflit qui, depuis presque 40 ans, déchire cette région, opposant l'Etat turc au PKK, le mouvement armé kurde.

J'ai atterri en Anatolie la bouche en cœur et le dictaphone à la main, m'imaginant plutôt en Nicolas Bouvier, lent et contemplatif, qu'en Joseph Kessel. Mais je n’écrivais même pas de prose. J’étais musicien, chanteur, et je voulais rencontrer les Dengbejs, ces chanteurs-conteurs traditionnels kurdes dont la pratique semblait faire écho à la mienne.

De musique, il en fut peu question dans ce premier voyage : suivant mon ami lors d'une manifestation, j'ai vu l'armée turque tuer un adolescent sous mes yeux. Moi, je venais d’un pays de longue paix. Ma vie n'avait rien vu de tragique. La guerre est entrée en moi comme dans un moulin.



À mon retour en France, j'ai vu s’effriter mon urgence : à Diyarbakir, c'était l'Apocalypse, en moi, c'était une tragédie, ma voix trop lisse ne charriait qu'un vague tourment ; mes amis n'entendirent qu'un fait divers.

La honte d'être en paix

Je leur en ai voulu d'être ainsi, tranquilles, dégagés, inconstants. Surtout, j'ai eu honte d'être en paix. J'ai alors pris conscience que notre pays fêtait sa cinquantième année sans guerre (la dernière impliquant la population étant le conflit de libération de l'Algérie, achevé en 1962). J'avais trouvé ma vie douce, je la trouvais désormais tiède, incapable de se hisser à hauteur de l'urgence, à saisir la justesse, parfois, de la radicalité. Être préservé de cette tonalité particulière, la tragédie collective, est une chance insondable. Voilà que m'apparaissait le revers de la médaille : notre indifférence, notre cécité, notre mollesse...

Élie Guillou. Astrid di Crollalanza.

Dès lors, c’est par les Kurdes que je me politisais. Plus intimement, je portais désormais la guerre en moi, du moins le souffle de son explosion : je déchirais mon couple, trop doux, mon métier, trop divertissant, je devenais insensible aux amplitudes réduites des drames à la française. Il me fallait du géo-politique, du tragique, du lourd.



Pour comprendre, pour me comprendre, j'ai multiplié les voyages dans les régions kurdes en Turquie, en Irak puis en Syrie. J’y assistais à la nouvelle plongée de la Turquie dans l'autoritarisme et à l’évolution du conflit syrien, allant jusqu'à la ligne de front séparant les combattants kurdes de l’Etat Islamique. Là, on m’a proposé, devant une ligne de jeunes hommes dont la plupart n’avaient pas vingt ans, de prendre les armes à mon tour. Après tout, j’avais fait le même chemin que certains de mes compatriotes s’enrôlant chez Daesh et dont je pouvais voir, avec des jumelles, la barbe teinte au henné. Pourquoi ne pas combattre à mon tour ? Il a fallu justifier mon refus. Mes arguments étaient aussi légitimes qu'obscènes.

Je me retrouvais, à un degré plus aigu, dans la même position que mes amis Français, refusant d'assumer la complexité d'une situation qui n'était pas vraiment la mienne. Alors quelle était la mienne ? Touriste, témoin, et puis après ?

Ces allers-retours entre la guerre et la paix, dans l'incompréhension brutale qui existe entre ces deux régimes de l’existence, deux régimes de sensibilité, des modes de pensées, d’imaginaires, d’états thermiques, de valeurs… m’ont confronté à la complexité du monde, à mes propres ombres - une fascination étrange pour le malheur des autres, un syndrome du sauveur latent -, à mes origines bretonnes aussi, l'assimilation dont cette région a elle aussi été l'objet redevenant sensible à mes yeux. La complexité de cette situation, que la chanson semblait trop brève pour capturer, m’a aussi poussé à devenir écrivain.

Plus profondément encore, cette expérience m'a révélé cette note profonde en moi. Ce n’est que lorsque que le livre a été entièrement écrit que j’ai réussi à la cerner. Je l’approche par deux citations, qui sont en exergue du récit :

« Que vaudrait la douceur si elle n’était capable,

tendre et ineffable,

de nous faire peur ?

Elle surpasse tellement toute la violence

que, lorsqu’elle s’élance,

nul ne se défend. »

Rainer Maria Rilke - Printemps V

« Ainsi, parce que tu es tiède, (...) je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse de Saint-Jean

Douceur/tiédeur, voilà l’entre-deux qui me signe : amoureux des nuances, frileux devant la radicalité, doué pour la consolation, fasciné et effrayé par les grandes amplitudes que l’urgence soulève en moi.

Ce livre met en partage cette question et ces tâtonnements : l’histoire d’un homme tempéré qui aspire à son dépassement.

Élie Guillou

L'homme tempéré d'Élie Guillou est paru ce 23 août aux éditions La Belle étoile.

Crédits photo : Astrid di Crollalanza