Piratage : 5 milliards de demandes de retrait d'URL adressées à Google

Vous l'avez peut-être remarqué au détour d'une recherche — totalement licite, cela s'entend : Google indique parfois que des résultats de recherche ont été retirés de sa page suite à la réclamation de telle ou telle société. Ce retrait fait suite au dépôt d'une demande d'un ayant droit d'une œuvre, pour signaler une page web proposant un accès illicite à celle-ci.

Google propose ce service aux ayants droit depuis 2017, en assurant un travail de vérification des signalements, ainsi qu'une diffusion d'un rapport sur ces demandes, à des fins de transparence. Cette possibilité vient prolonger celle que le droit américain accordait, en vertu du Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Ce rapport indique un palier de 5 milliards de demandes de retraits franchi, qui concernent 3 millions de domaines, 240.000 titulaires de droits d'auteur et près de 235.000 organisations ou entités uniques ayant agi au nom de titulaires de droits d'auteur.

VIZ Media, à l'affut

Dans son rapport, Google fournit un aperçu très succinct des organisations requérantes les plus actives, ou les plus citées dans les demandes de retraits. La maison d'édition américaine VIZ Media y figure en bonne place, avec 250 millions d'occurrences relevées par le moteur de recherche.

Le pic remonte à février 2017, avec près de 3 millions d'URLs signalées, contre un peu moins de 100.000 en janvier dernier. Un certain nombre de sociétés sont impliquées dans les demandes de VIZ Media, dont Remove Your Media et Protect Media, qui assurent une forme de sous-traitance des réclamations. Pour les noms de domaine concernés, il s'agit évidemment de plateformes de partage illégal de mangas, en grande majorité.

LECTURE: 2 millions de livres en prêt sur Internet Archive

Dans 58,6 % des cas signalés pour le compte de VIZ, les URLs sont supprimées des résultats de recherche par Google. 30 % environ des liens ne sont pas dans l'index, et 10 % des signalements sont des doublons.

Selon Torrent Freak, la décroissance générale observée des signalements d'ayants droit s'explique par l'amélioration des algorithmes de recherche de Google, conçus pour ne plus favoriser autant qu'auparavant les adresses de sites proposant des contenus en infraction avec le droit d'auteur.

Photographie : le pirate Luffy, du manga One Piece (Antonio Tajuelo, CC BY 2.0)