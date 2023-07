Liguries : un recueil de textes inédits d'Italo Calvino pour septembre

Ce recueil, Liguries (trad. Martin Rueff), de la région du nord-ouest de l’Italie qui jouxte la principauté monégasque, est constitué de cinq textes inédits en français, écrits entre 1945 à 1975, et d’un ensemble de poèmes, inédits également en italien, rédigé pendant la période de la Résistance.

Un Calvino documentariste

À côté du Calvino de l’imaginaire, du conte et de la fantaisie ludique, un autre du « regard scrupuleux », « qui se révèle être un maître dans l’art de la description, au lexique précis », explique l’éditeur du recueil. Sa peinture de la Ligurie est documentaire, nourrie d’une réflexion sur l’histoire et la géographie de ce territoire.

Dans Ligurie, maigre et osseuse, la géographie humaine de la région est comparée à une échelle. Dans Sanremo, ville de l’or, l’auteur se penche sur le destin d’une ville « voué à l’argent » dans une région de pauvres gens. Le texte Ligurie, ce sont les caractéristiques physiques de cette partie de l’Italie, d’où « ressort une impression d’inquiétude et de fragilité de la vie ».

Savona : histoire et nature suit le plan de la ville dans l’espace et dans le temps ; et La mer forme le troisième côté raconte Gênes.

À travers les textes qui le composent, Liguries est bien un guide de la Ligurie : de son littoral, de son arrière-pays et de deux de ses principales villes, Gênes et Savone.

On y suit cette fine languette de terre qui forme comme un accent circonflexe ou un sourcil sur l’œil de la mer entre la France et l’Italie. On y découvre l’histoire de cette terre de batailles, on y comprend l’économie et la société ligures.

Chez Calvino, l’amour rend clairvoyant et il sait décrire le plus minutieusement du monde cette terre qu’il aime tant qu’il pouvait dire dans une lettre : « Il n’y a pas à dire, San Remo, c’est le plus beau coin du monde. Le soleil te flanque une de ces envies d’été, d’abandon, d’imagination. » Mais il y a plus. Calvino fut passionné de géographie et se livra à plusieurs reprises à des tentatives d’épuisement de lieux. Pour prendre la mesure de son génie des lieux, il est bon de commencer par la Ligurie.

Italo Calvino, né le 15 octobre 1923 à Cuba et mort à Sienne le 19 septembre 1985, est célèbre pour ses œuvres mêlant réflexion intellectuelle, imaginaire et humour subtil, s’inscrivant dans divers courants littéraires, du néo-réalisme, en passant par le fantastique ou l’existentialisme.

Parmi ses ouvrages les plus reconnus, on peut encore citer Le Vicomte pourfendu, Les villes invisibles, tous deux traduits par Martin Rueff, ou Monsieur Palomar (trad. Christophe Mileschi). Il tenta aussi de justifier Pourquoi lire les classiques (trad. Jean-Paul Manganaro et Christophe Mileschi).

Il fut enfin un écrivain engagé, militant du parti communiste, enthousiaste d’abord, malheureux par la suite, dissident finalement.

Calvino côté correspondance

Gallimard édite de son côté le 28 septembre prochain, Le métier d’écrire — Correspondance (1940-1985), traduit de l’italien par Christophe Mileschi et Martin Rueff, dans une édition établie et présentée par ce dernier. 315 lettres d’Italo Calvino, adressées à ses parents et à ses amis dans sa jeunesse, à ses multiples interlocuteurs de la vie culturelle et littéraire italienne.

Parmi ses nombreux intellectuels, artistes et écrivains italiens, on retrouve, entre autres, Elio Vittorini, Elsa Morante, Pavese, Natalia Ginzburg, Fenoglio, Anna Maria Ortese, Alba de Céspedes, Pasolini, Antonioni, Sciascia, Gadda, Moravia, Primo Levi, Umberto Eco, ou encore Claudio Magris.

Crédits photo : Domaine public