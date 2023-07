Dynamiser l'edutech pour les éditeurs scolaires américains

À traves ses nouvelles fonctions, Denson sera en charge de la collaboration avec la direction de l'AAP pour promouvoir le rôle des éditeurs américains et des entreprises technologiques éducatives sur la scène mondiale. Et plus spécifiquement dans la préparation des étudiants et des futurs dirigeants à un environnement mondial en constante complexification.

Denson restera une conseillère influente au sein de la communauté académique, orchestrant des initiatives conjointes entre universitaires et éditeurs et d'autres activités de sensibilisation qui soutiennent l'interaction cruciale entre les mondes de l'éducation et de l'édition.

Denson a intégré l'AAP en 2019, après une carrière de 25 ans au sein du secteur à but non lucratif et comme enseignante à New York. Elle a obtenu un Baccalauréat ès Arts en Bases Biologiques du Comportement de l'Université de Pennsylvanie et une Maîtrise en Éducation de l'Université de Harvard.

Crédits photo : AAP