Les éditions Cap de l’Étang ouvrent une librairie en Haute-Loire

Cap de l’Étang Éditions est une jeune maison d’édition créée en 2017 par Bruno Salgues. L’équipe est présente dans le milieu de l’édition depuis les années 80 et continue d’être active chez de grands éditeurs internationaux, notamment dans les domaines scientifiques et des ouvrages scolaires et de préparation aux concours administratifs.

« Parmi les différents lieux explorés pour notre installation, ce village médiéval et touristique a retenu notre attention, d’autant plus que la municipalité nous a réservé un accueil des plus favorables », explique Bruno Salgues, qui ajoute « La structure entend s’affirmer comme l'une des rares maisons indépendantes engagées auprès des poètes reconnus. »

Outre les productions de notre maison d’édition, le public pourra se procurer dans la boutique des cartes postales originales et des œuvres d’art émanant d’artistes cotés, ainsi que des ouvrages de certains de nos confrères éditeurs. Ainsi, vous pourrez y trouver des livres d’art, des romans historiques, des bandes dessinées et de la littérature fantastique.

Extérieur de la librairie

Les différentes collections

Dès l’origine a été créée la collection « Plume d’ivoire » avec des « ténors » de la poésie. Cap de l’Étang Éditions est aussi présente dans la littérature pour enfants, publie des livres d’art et de patrimoine.

La collection « Bilingue » est destinée à accueillir les meilleurs auteurs réputés, mais inconnus en France. Notre auteure Monique-Marie Ihry s’est spécialisée dans les traductions des poètes latino-américaines mondialement connues dont aucune traduction en français n’existait auparavant, comme Alfonsina Storni, Delmira Agustini et Teresa Wilms Montt. Elle traduit également de grands poètes espagnols. Elle est, entre autres, lauréate du prix 2019 de traduction François-Victor Hugo de la Société des Poètes français et a obtenu un rappel de ce même prix en 2020. Dans cette même collection bilingue, nous proposons aussi des livres en arabe, en hébreu et en occitan.

Crédits photo : Cap de l’Étang Éditions/CC BY NC.