Frédéric Métailié nommé directeur général des éditions Métailié

Mi-2022, on apprenait que La Nouvelle Revue française (NRF) changeait du tout au tout : deux numéros par an pour remplacer un rythme bimensuel, un nouvel accent mis sur les thèmes de société et une nouvelle directrice, Maud Simonnot. Cette dernière quitte son poste dans la plus vieille des revues, et par la même occasion la maison Gallimard, et passe au Seuil afin d'y devenir directrice de la fiction française.