Les éditions Margot rejoignent le groupe L'école des loisirs

A partir de 13 mai 2020, Editis Holding avait une participation minoritaire de 49 % dans le groupe Margot, composé des maisons d’édition L’Iconoclaste et Les Arènes et de leur filiale de diffusion Rue Jacob Diffusion. A partir du 1er janvier 2021, le contrat de diffusion et de distribution était confié à Interforum à partir du 1er janvier 2021. -> coup dur pour hachette.

Thibault Prugne et Anne-Fleur Drillon, eux-mêmes auteurs au sein du catalogue Margot, ont souhaité se rapprocher d’une maison spécialisée dans la littérature de jeunesse pour se concentrer sur leur développement éditorial.

Leur démarche d’accompagnement d’auteurs dans la durée est très proche de celle mise en œuvre depuis 1965 par l’école des loisirs. Celle-ci est un groupe d’édition indépendant fondé en 1923. Spécialisée dans le livre jeunesse depuis 1965, sa principale ambition est de « faire de la lecture un plaisir pour les enfants ».

Le groupe l’école des loisirs possède deux filiales en Europe : Moritz Verlag en Allemagne et Babalibri en Italie, une maison de bande dessinée et romans graphiques, Rue de Sèvres, ainsi qu’un imprint en Belgique (Pastel), et en France (Kaléidoscope).

À lire: Initiales et L'école des loisirs proposent 20 romans pour “dégommer les clichés”

Les propositions complémentaires se veulent complémentaires, avec entre autres les albums d’illustrateurs tels que Benjamin Lacombe, Vincent Mallié, Patrick Prugne et Éric Puybaret, une collection de livres CD portée notamment par Thomas Fersen et Sanseverino, ou encore des séries comme celles des Grands Catalogues et de Renard.

Ce partenariat sera un atout majeur pour permettre au catalogue Margot de se développer aux côtés des lignes existantes d’albums dans le groupe qu’est l’école des loisirs, loulou & Cie, Pastel et Kaléidoscope.

La diffusion par l’équipe commerciale de l’école des loisirs débutera avec les parutions d’octobre 2023. Ils seront présents au prochain Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine–Saint-Denis pour célébrer leurs 10 ans.