Initiales et L'école des loisirs proposent 20 romans pour “dégommer les clichés

Depuis 2006 et les premières expérimentations, le projet de livraison nocturne et en silence se poursuit. À compter de mars 2018, la Ville de Paris s’engageait auprès des commerçants avec des aides spécifiques. Et au cœur de ce modèle, Certibruit, association qui propose d’instaurer un fret nocturne : voirie plus accessible, d’un côté, et de l’autre, un travail de livraison effectué avec un bilan carbone moins lourd…