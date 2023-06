À la rentrée, Joël Dicker publiera un plaidoyer pour la lecture

Fin mai, ActuaLitté apprenait que Nicolas Feuz, auteur de polar suisse également, publierait son prochain roman dans la maison de Joël, il ne s’agirait pour autant pas du premier livre à paraître. Jusqu’à présent, toutes les publications de Rosie & Wolfe furent des rééditions des ouvrages de Dicker — L’Affaire Alaska Sanders, sorti le 10 mars 2022 fut la première nouveauté.

Or, l’écrivain avait assuré que cette maison intégrerait avec le temps d’autres plumes que la sienne : en ce sens, la structure n’était pas dévouée totalement à promouvoir ses titres. Donc pas tout à fait, en soi, une maison d’autoédition.

Le Philatéliste, de Nicolas Feuz, verra le jour en librairie le 12 octobre prochain, un ouvrage le précédera le 31 août prochain. Il s’agit de l’essai de Maryanne Wolf (trad. Nicolas Véron, avec préface de Joël Dicker), Reader, Come Home: The Reading Brain in a Digital World.

En version française, Lecteur, reste avec nous ! – Un grand plaidoyer pour la lecture, émane de l’auteure, spécialiste en neurosciences, enseignante et engagée dans la défense des enfants et de l’alphabétisation à travers le monde.

Elle propose une réflexion sur l’incidence du monde numérique sur le cerveau et les conséquences pour l’avenir de la société. Dans son analyse, elle explore les transformations cérébrales qui se produisent lors de l’adaptation aux médias numériques. Elle souligne les caractéristiques et différences entre lecture sur support papier et sur écran.

Au travers de neuf lettres, qui composent les neuf chapitres de ce livre passionnant, Maryanne Wolf nous explique comment la lecture façonne notre cerveau dès le plus jeune âge. Dès lors, que va-t-il se passer dans un monde où, accaparés par les écrans, nous lisons de moins en moins ? • La jeune génération, si douée pour faire plusieurs choses à la fois et capable d’accéder d’un simple clic à de multiples sources de savoir, saura-t-elle conserver, voire améliorer, les processus neuronaux liés à la lecture profonde, tels que le raisonnement critique et la capacité à se mettre à la place de l’autre ? Ou bien les laissera-t-elle péricliter au risque de devenir vulnérable aux fake news ? • La distraction incessante qu’offre la surabondance des supports numériques pèsera-t-elle sur la capacité d’attention, de concentration et de mémorisation de nos enfants et petits-enfants ? • la lecture en diagonale est-elle appelée à devenir la nouvelle norme ? Et si oui, allons-nous perdre notre aptitude à l’analyse critique, à la réflexion personnelle et à l’empathie — toutes conditions nécessaires d’une vie démocratique ? Il y aura un avant et un après Lecteur, reste avec nous ! Ceux qui lisaient déjà liront encore davantage (et différemment), ceux qui ont délaissé la lecture s’y remettront séance tenante et tous feront passer le mot autour d’eux : « ? Lisez ! Lisez ! Lisez !? – Présentation de l'éditeur

L’écrivaine avait déjà été publiée en France avec Proust et le calamar, aux éditions Abeille et Castor (novembre 2015 préface de Bernard Stiegler,trad. Lisa Stupar)

Dans sa démarche pour appréhender les enjeux de la lecture, elle proposait un dialogue entre Proust et les avancées des neurosciences. Le premier y décrit les mécanismes inhérents à cet acte, tels que la construction ou la reconstruction d’un univers mental, ainsi que le développement de l’imaginaire.

Parallèlement, les études pointent les processus physiques qui interviennent dans la lecture, ainsi que l’efficacité ou les dysfonctionnements cérébraux associés à ce processus.

Selon Maryanne Wolf, l’évolution des nouvelles technologies impacte notre manière de lire en influençant les modes d’utilisation de notre cerveau. Ces transformations technologiques modifient notre rapport à la lecture, engendrant des changements dans les schémas mentaux et les processus cognitifs sollicités lors de cette activité.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0