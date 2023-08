Lecteur, reste avec nous ! - Un grand plaidoyer pour la lecture

Quel impact du monde digital sur notre cerveau et sur l'avenir de notre société ? Au travers de neuf lettres, qui composent les neuf chapitres de ce livre passionnant, Maryanne Wolf nous explique comment la lecture façonne notre cerveau dès le plus jeune âge. Dès lors, que va-t-il se passer dans un monde où, accaparés par les écrans, nous lisons de moins en moins ? -La jeune génération, si douée pour faire plusieurs choses à la fois et capable d'accéder d'un simple clic à de multiples sources de savoir, saura-t-elle conserver, voire améliorer, les processus neuronaux liés à la lecture profonde, tels que le raisonnement critique et la capacité à se mettre à la place de l'autre ? Ou bien les laissera-t-elle péricliter au risque de devenir vulnérable aux fake news ? -La distraction incessante qu'offre la surabondance des supports numériques pèsera-t-elle sur la capacité d'attention, de concentration et de mémorisation de nos enfants et petits-enfants ? -la lecture en diagonale est-elle appelée à devenir la nouvelle norme ? Et si oui, allons-nous perdre notre aptitude à l'analyse critique, à la réflexion personnelle et à l'empathie - toutes conditions nécessaires d'une vie démocratique ? Il y aura un avant et un après Lecteur, reste avec nous ! Ceux qui lisaient déjà liront encore davantage (et différemment), ceux qui ont délaissé la lecture s'y remettront séance tenante et tous feront passer le mot autour d'eux : "? Lisez ! Lisez ! Lisez ! ? "