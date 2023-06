Québec : trois auteurs soutenus dans leurs projets d'écriture

La bourse d’écriture Jean-Pierre-Guay — Caisse Desjardins de la Culture récompense le poète Michel Pleau pour son projet de recueil de poésie dont le titre provisoire est Sur la galerie : photographie de la lumière, basé sur des paysages qu’il découvre depuis son nouvel appartement.

Le jury a souligné la très grande qualité de son écriture et un parcours qui nécessite d’être de nouveau encouragé. « Avec cette suite, le poète au parcours remarquable poursuit l'approfondissement d'une œuvre influente et empreinte de lumière. »

Le jury, dont les membres étaient tous issus de la région Capitale Nationale, clin d’œil à la lauréate 2022 Valérie Forgues, était constitué de Martine Latulippe, de Jean Sioui et de Christiane Vadnais. Depuis 2018, l’UNEQ forme des jurys régionaux pour les bourses Jean-Pierre-Guay — Caisse Desjardins de la Culture et Charles-Gagnon, pour reconnaître l’apport de ses membres en région.

Inaugurée en 2012 par l’UNEQ, la bourse d’écriture Jean-Pierre-Guay — Caisse Desjardins de la Culture est remise une fois l’an à une membre ou un membre de l’UNEQ pour un projet de fiction en cours d’achèvement. Offerte par la Caisse Desjardins de la Culture et dotée d’un montant de 3000 $, cette bourse honore la mémoire de Jean-Pierre Guay, écrivain dont le travail à la présidence de l’UNEQ de 1982 à 1984. Il a marqué l’évolution des conditions socio-économiques des écrivaines et des écrivains, notamment par un règlement important dans le dossier des droits de reprographie et par la création du Fonds de secours Yves-Thériault.

Les récipiendaires précédents de la bourse sont Jonathan Harnois (2013), Véronique Cyr (2014), Gérald Baril (2015), Marie-Hélène Poitras (2016), Julie Hétu (2017), Catherine Voyer-Léger (2018), Danielle Dussault (2019), Virginie Blanchette-Doucet (2020), Aimée Lévesque (2021) et Valérie Forgues (2022).

Créée en 2019 par la Fondation Lire pour réussir grâce à un don de 30.000 $ de la part de la Fondation Charles-Gagnon, la bourse Charles-Gagnon est assortie d’un montant de 3000 $. La Fondation Lire pour réussir a mandaté l’UNEQ pour gérer ce concours en son nom.

Cette bourse est remise une fois l’an à une écrivaine ou un écrivain du Québec, membre ou non de l’UNEQ, pour un projet d’écriture en cours d’achèvement. Deux genres littéraires sont admissibles à ce concours annuel, l’essai et l’ouvrage à caractère historique (monographie, biographie).

C’est le dossier de l’écrivain Ralph Elawani qui a retenu l’attention du jury pour un projet d’essai littéraire intitulé Le foyer progressif. Celui-ci s’intéresse à l’ambiguïté derrière la notion de « progrès », l’obsession autour de cette notion, ainsi qu’à son impact sur la création, la réception et la diffusion des œuvres. Le jury a souligné un dossier cohérent, un sujet d’une grande pertinence, exploré dans une langue maitrisée : « La promesse d’un essai vigoureux et fort stimulant. »

Le jury multirégional était formé de l’écrivain Gérald Baril, de l’essayiste et journaliste Jean-François Nadeau et de l’historienne et romancière Anne-Marie Sicotte.

Les récipiendaires précédents de la bourse sont Nassira Belloula (2019), Étienne Beaulieu (2020), Gabrielle Lebeau (2021) et Catherine Ferland (2022).

Créée en 2021 par la Fondation Lire pour réussir, la bourse Jean-Marie-Poupart (assortie d’un montant de 3000 $) honore la mémoire de l’écrivain Jean-Marie Poupart (1946-2004). La Fondation Lire pour réussir a mandaté l’UNEQ pour gérer ce concours.

Cette bourse d’exploration est remise à une écrivaine ou un écrivain du Québec, membre ou non de l’UNEQ, ayant déjà publié deux ouvrages littéraires chez des éditeurs agréés ou reconnus et qui prévoit explorer un nouveau genre littéraire, hors de sa pratique artistique habituelle, ou s’aventurer dans un autre champ artistique pour un projet en cours ou à venir.

Le jury, formé des écrivaines Réjane Bougé, Mélanie Gélinas (lauréate 2022) et Mikella Nicol (lauréate 2021), décerne la bourse 2023 à la romancière Manon Louisa Auger, qui a choisi de se plonger dans l’écriture théâtrale pour explorer la vie de Sophie Tolstoï, femme du grand écrivain russe, à partir de son journal intime.

Les membres du jury ont souligné que « l’autrice a su démontrer, à travers sa soumission, mais également ses publications passées, une véritable passion pour les figures féminines malmenées ou oubliées par l’Histoire. En ce sens, sa démarche est sincère et prometteuse ».

Une série d'entrevues croisées en vidéo seront publiées sur les réseaux sociaux de l'UNEQ à compter du 15 juin afin de permettre à chacune et chacun d'en apprendre davantage sur les lauréates et lauréats 2023, leur projet et ce qui a motivé le choix des différents jurys.

Photographie : illustration, Suzy Hazelwood, domaine public