L'éditeur japonais Shueisha entre dans l’arène du webtoon

Les bandes dessinées que l’on défile vers le bas sont un secteur de plus en plus lucratif. D'après la société de conseil SkyQuest Technology, le marché mondial pèse 3,65 milliards $ en 2021, et atteindra 28 milliards d'ici 2028. Les maisons d’édition et la Big Tech sont logiquement entrées dans la danse en investissant dans le genre, ce qui promet quelques recompositions à échelle mondiale.

Shueisha, qui a notamment publié Slam Dunk, Dragon Ball et One Piece dans son magazine Weekly Shōnen Jump, a annoncé le lancement de sa nouvelle application dédiée, Jump Toon. De plus, l'entreprise a présenté les Jump Toon Awards, à destination des talents qui souhaitent être diffusés en série sur Jump Toon et Shonen Jump+, le magazine de manga en ligne de Shueisha.

Comme détaille The Korea Economic Daily, le lauréat sera couronné de 1 million de yens (soit environ 6675 €) ainsi que d’une publication dans le service. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 août et les résultats seront dévoilés début octobre 2023.

L’ensemble du concours sera jugé par le rédacteur en chef de Jump Toon, Takanori Asada. Il est connu pour son travail sur One Piece et Bleach. « Nous visons à produire des succès mondiaux en découvrant activement de nouveaux talents » a déclaré l’entreprise.

Une concurrence grandissante

La Big Tech a elle aussi commencé à s’emparer de ce phénomène : Amazon a lancé en avril Amazon Fliptoon au Japon, son service de lecture de webtoon. Toujours au pays du soleil levant, Apple a ajouté une section dédiée au genre dans Apple Books et s’est offert plusieurs séries exclusives.

Ces investissements sont risqués pour Naver et Kakao, deux sociétés sud-coréennes qui se sont très rapidement positionnées sur ce créneau, avant l'explosion de popularité mondiale. Selon The KED, leurs activités dans le domaine des webtoons sont dans le rouge alors qu'elles continuent à dépenser pour accroître leurs parts sur les principaux marchés, dont les États-Unis et le Japon.

Crédits photo : Dennis Amith (CC BY-NC 2.0)