Iran : la caricaturiste Atena Farghadani de nouveau arrêtée

Après la publication d'une nouvelle caricature sur ses réseaux sociaux, ce mercredi 7 juin, Atena Farghadani est convoquée au palais de justice d’Evin pour y être interrogée. Suite à cela, elle sera conduite directement à la prison d’Evin à Téhéran. Si son avocat évoque la situation sur Twitter, il déclare également ne pas avoir été informé des raisons derrière l’arrestation de sa cliente.

« Les dessinateurs ne devraient pas être persécutés pour leur expression créative. Nous sommes profondément préoccupés par le bien-être de Farghadani, dont l'arrestation arbitraire est révélatrice des attaques de plus en plus abusives des autorités iraniennes contre les artistes, journalistes et militants pro-démocratie. Le manque d'informations entourant l'arrestation de Farghadani est une autre illustration du mépris absolu que les autorités iraniennes portent à l'État de droit, ainsi que de leur campagne sans fin pour cibler et intimider les artistes jusqu'au silence » -Julie Trébault, directrice d'Artists at Risk Connection, PEN America

En août 2014, elle était arrêtée pour la première fois par les autorités tant pour ses activités que son idéologie. À l’issue de son procès, elle sera condamnée à 12 ans et 9 mois de prison pour « insulte au guide (Khamenei) ». Elle était également accusée de « conspiration contre la sécurité nationale », de « propagande contre l’État » et d’« insulte envers les membres du Parlement ».

En cause, déjà à l'époque, des caricatures dessinées par l’artiste et publiées sur ses réseaux sociaux. Ces dernières représentaient des membres du parlement iraniens avec des têtes de singes et de chèvres. L’œuvre entendait protester contre deux projets de loi interdisant la stérilisation volontaire et empêchant l’accès à la contraception, comme le rappelle le communiqué de l'organisation PEN America.

Atena Farghadani sera finalement emprisonnée pendant dix-huit mois, au terme desquels elle dénoncera les mauvais traitements et les conditions de détentions difficiles qu’elle a vécus. Elle fut libérée le 3 mai 2016 grâce à une mobilisation internationale et une campagne de soutien.

En 2022, selon PEN America, les autorités iraniennes ont procédé à l'arrestation de 57 individus en raison de leurs écrits et de leurs opinions. Cette répression, qui s'est intensifiée après les manifestations suscitées par l'assassinat de Mahsa Amini, positionne l'Iran juste après la Chine dans la triste liste des pays les plus répressifs. De plus, l'Iran a détenu le plus grand nombre d'autrices au monde cette année-là, avec un total de 16 femmes écrivaines emprisonnées.

Crédits photo : Atena Farghadani depuis sa page Facebook