Agent littéraire : une profession qui progresse en France

#Imaginales23 – La société dans laquelle nous évoluons est ce qu’elle est : une femme fait face à plus de difficultés, et ce, dans tous les domaines. Et c’est également le cas dans l’édition, notamment en tant qu’autrice. Sujet abordé avec honnêteté et une agréable légèreté lors d’une table ronde qui se déroulait ce matin aux Imaginales, sous les drapés du Magix Deluxe : « Autrices, le chemin de croix. »