Hachette Livre devient le principal actionnaire de Catch Up Games

En forte croissance depuis sa création, l’entreprise a su en quelques années se positionner comme un éditeur reconnu pour sa créativité et sa capacité à publier des jeux de grande qualité tels que Sobek 2 joueurs, Cubirds mais aussi The Loop. Le catalogue actuel de Catch Up Games comprend une vingtaine de jeux et est distribué par Blackrock Games en France.

Clément Milker et Sébastien Kihm continueront à diriger Catch Up Games afin de poursuivre son développement dans l’autonomie de création propre aux marques du groupe Hachette Livre. L’équipe sera rattachée à Hachette Boardgames et à sa présidente, Isabelle Jeuge-Maynart, en restant basée à Lyon.

Avec cette opération, le groupe renforcera la branche Hachette Boardgames sur le marché du jeu de société avec l’arrivée d’un 8e studio qui complétera l’offre éditoriale proposée au sein des studios actuels : Funnyfox, Studio H, Sorry We Are French, Le Scorpion Masqué, Hiboutatillus, La Boîte de jeu et Gigamic.

Crédits photo : Catch Up Games