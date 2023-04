Orhan Pamuk, Nobel de littérature, invité au Collège de France

Orhan Pamuk, écrivain et essayiste de renommée mondiale, traduit dans plus de cinquante langues, a reçu le prix Nobel de littérature en 2016 pour l’ensemble de son œuvre.

Titulaire de la chaire Robert Yik-Fong pour les humanités à l’université de Columbia, New York, il est l’auteur de nombreux romans, dont Cevdet Bey et ses fils (1982, trad. Valérie Gay-Aksoy), La Maison du silence (1983, trad. Münevver Andaç), Le Château blanc (1985, trad. Münevver Andaç), Le Livre noir (1990, trad. Münevver Andaç), La Vie nouvelle (1995, trad. Münevver Andaç), Mon nom est Rouge (1998, trad. Gilles Authier), Neige (2002, trad. Jean-François Pérouse).

Et Istanbul, souvenirs d’une ville (2003, trad. Savas Demirel, Valérie Gay-Aksoy et Jean-François Pérouse), Le Musée de l’innocence (2008, trad. Valérie Gay-Aksoy), Cette chose étrange en moi (2014, trad. Valérie Gay-Aksoy) et La Femme aux cheveux roux (2016, trad. Valérie Gay-Aksoy).

La traduction de son dernier roman, Les Nuits de la peste (trad. Julien Lapeyre de Cabanes), est sortie en mars 2022, chez Gallimard qui a publié la majorité de ses ouvrages.

Orhan Pamuk est invité par l’assemblée du Collège de France sur proposition du Professeur William Marx. Ces conférences sont organisées avec le soutien de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture.

Il donnera, au Collège de France, 4 conférences, gratuites et ouvertes au public, sur son art de romancier :

- Le 9 mai 2023 : « Commencements » (« Beginnings »)

- Le 16 mai 2023 : « Le paradoxe du romancier » (« The Paradox of the Novelist»)

- Le 23 mai 2023 : « Inventer et développer un personnage » (« Inventing and Following a Character »)

- Le 30 mai 2023 : « Créativité et maîtrise » (« Creativity and Control »).

Crédits photo : Orhan Pamuk/Fronteiras do Pensamento (CC BY-SA 2.0)