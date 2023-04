De l'Irlande au Pakistan, soutenir les éditeurs menacés

Les 5 éditeurs retenus sont les suivants :

Mazen Lateef Ali, Irak (Dar Mesopotamia)

La maison d'édition Günışığı Kitaplığı, Turquie

Mehr Husain, Pakistan (ZUKA Books)

Ahmed Mahmoud Ibrahim Ahmed, Égypte (Kotopia)

La maison d'édition Mercier Press, Irlande

« La sélection du Prix Voltaire de cette année est un hommage aux éditeurs et éditrices qui se mettent en danger pour publier les œuvres des autres et renforcent nos sociétés en s'assurant que les lecteurs ont un accès à de nombreuses voix et perspectives », souligne Kristenn Einarsson, qui dirige le comité Liberté de publier de l'UIE.

La cérémonie de remise du Prix Voltaire 2023 aura lieu au World Expression Forum (WEXFO, 22-23 mai 2023) à Lillehammer, en Norvège. Le lauréat ou la lauréate recevra la somme de 10.000 francs suisses, soit 10.000 € environ.

En 2022, l'UIE avait salué la maison d'édition thaïlandaise Fah Deaw Kan, ou Same Sky Books, laquelle publie des revues universitaires et des ouvrages de sciences sociales et de sciences politiques, face à un régime volontiers autoritaire...

L'Union internationale des éditeurs (UIE, International Publishers Association) représente, depuis 1896, la liberté d'expression et de publication dans le monde entier, en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et d'autres structures internationales.

Photographie : buste de Voltaire, illustration, Kai 'Oswald' Seidler, CC BY 2.0