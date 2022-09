Same Sky Books, éditeur thaïlandais, reçoit le Prix Voltaire 2022

Parmi les cinq maisons d'édition présentes dans la sélection de l'UIE, Fah Deaw Kan, ou Same Sky Books, a été choisie comme lauréate du Prix Voltaire 2022. Décerné chaque année par l'Union internationale des éditeurs, ce prix a pour vocation de mettre en lumière et de saluer le travail d'un représentant ou d'une représentante de la profession, qui fait face, dans l'exercice de son métier, aux menaces, pressions et parfois à la violence.

Aux côtés de Same Sky se trouvaient sélectionnées les structures suivantes :

VK Karthika, Inde

Raúl Figueroa Sarti/F&G Editores, Guatemala

Nahid Shahalimi, Afghanistan/Canada

Ukrainian Publishers & Booksellers Association (UPBA), Ukraine

Fondée en 2002 à Bangkok par Thanapol Eawsakul, Thanathorn Juangroongruangkit et Chaithawat Tulatol, trois anciens étudiants engagés dans les mouvements de protestation contre la dictature militaire et la royauté, Same Sky Books n'a depuis lors cessé de critiquer le régime en place et les manquements aux droits humains.

Revues universitaires, ouvrages de sciences sociales et de sciences politiques forment la ligne éditoriale de la structure, qui se heurte très régulièrement aux autorités.

Le 29 juin dernier, justement, Thanapol Eawsakul, responsable éditorial, a été interpelé au prétexte d'avoir commis des actes contraires à la loi de lutte contre la cybercriminalité, mais aussi aux articles 123, 124 et 128 du Code pénal, qui punissent le recel d'informations présentant un risque pour la sécurité nationale. Une publication sur la page Facebook d'Eawsakul était en cause. L'éditeur a été relâché, en échange d'une caution.

« Same Sky Publishing est l'exemple même d'un éditeur qui prouve sa bravoure en résistant aux intimidations et en poursuivant son travail, pour des œuvres qu'il défend envers et contre tout », a souligné Kristenn Einarsson, responsable du comité Liberté de publier de l'IPA.

Le Prix Voltaire est accompagné d'une dotation de 10.000 francs suisses. L'année dernière, la récompense avait salué l'œuvre de Lokman Slim, assassiné en 2021, et de sa maison d'édition Dar al Jadeed.

Photographie : illustration, Denis De Mesmaeker, CC BY-NC-ND 2.0