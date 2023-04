Avec Arcturus, Thomas Pesquet crée sa propre maison d'édition

Depuis ce 3 février, Thomas Gautier Pesquet dirige Arcturus. Les cosmophiles se régaleront : le terme désigne une étoile ancienne, dans la constellation du Bouvier, qui vire à la géante rouge. En somme, elle s’éteindra sous peu : d’ici quelques dizaines de milliers d’années tout au plus avant de devenir naine blanche. Ensuite, eh bien, quoique distance de l’étoile de notre système de 36,7 années-lumière, elle nous donnera une bonne idée de ce qui attend notre soleil.

Enfin, de celles et ceux qui seront là pour le voir… Cela dit, le cosmonaute français ne s’est pas consacré chef de cette future naine blanche : il a créé sa propre société, sous le statut de SASU (actionnaire unique).

Entrepreneur de l'espace

Selon L’Informé, le voici donc décidé à devenir sa propre marque et exploiter son plein potentiel. S’il reste employé de l’Agence spatiale européenne (ESA), nos confrères précisent que la création de société est un classique pour les personnels de l'ESA. Sauf qu'ils se lancent généralement après avoir quitté la structure.

Désormais, Pesquet disposera du cadre juridique pour facturer des conférences « dans les domaines de l’aviation générale, commerciale, militaire et des essais-réceptions, dans le domaine des vols à sensations, et dans le domaine spatial institutionnel ou privé », lit-on dans les statuts de la société que ActuaLitté a consultés. Mais pas que : le livre est aussi concerné...

L’édition, sans éditeur ?

Le spationaute a inspiré plusieurs ouvrages — dont la fantastique BD de Marion Montaigne (Dans la combi de Thomas Pesquet, Dargaud, novembre 2017 - 480.000 ventes) — le spationaute français n’aura signé que deux ouvrages. Il avait pris part à 100 photos pour la liberté de la presse, pour Reporters sans frontières en août 20017, ou encore à l'édition de 13 à Table ! en novembre 2022.

Mais ces titres relèvent d'un engagement pour différentes causes (les Restos du Cœur pour le second) et firent cependant deux succès, avec respectivement 147.000 et 29.700 ventes, tout de même. Dans la même veine, on lui doit un décollage inédit du Petit Prince, quand il proposa, depuis la station ISS, il lança un concours d’écriture. Objectif : embarquer le personnage d’Antoine de Saint-Exupéry sur une nouvelle planète.

En revanche, chez Michel Lafon, il signa Terre(s) : depuis l’espace, la planète s’offre en spectacle (novembre 2017, plus de 191.000 exemplaires) puis, chez Flammarion, La Terre entre nos mains (novembre 2022, presque 191.000 ventes — données : Edistat). Autrement dit, pas un petit vendeur.

Image, conseils... et livres

S’il entend également gérer son image à travers Arcturus, ainsi que « la communication digitale, la publicité », il prodiguera conseils et expertises « auprès de productions cinématographiques, audiovisuelles, photographiques et littéraires, ou de toute création artistique, fictionnelle ou documentaire ». Et ce, toujours en facturant avec son entreprise.

Mais plus intéressant encore : la SASU se donne aussi pour objet « [l]a production et la réalisation d’œuvres cinématographiques, audiovisuelles, photographiques et littéraires, fictionnelles ou documentaires ». Autrement dit, Artcurus a de quoi devenir une maison d’édition, par laquelle Thomas Pasquet s’autopublierait — suivant la grande tendance observée depuis quelques années.

Qui diffusera et distribuera les livres ainsi publiés ? La question reste entière.

Crédits photo : DLR_DE, CC BY SA 2.0