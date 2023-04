La maison d'édition Huis Clos publie sa première revue

Chaque saison, la maison sortira donc son Huis Clos, un trimestriel de deux cents pages. Pour cela, les six fondateurs mettent au centre leurs propres intérêts, leurs goûts et leurs talents. Jean-Michel Leroy, le président, « offre différentes facettes de sa plume : sonnets, essais, et fictions ».

Abderrahmane El Kadiri, le vice-président, « explore et dissèque des créations artistiques qui lui plaisent et qui donne à comprendre les tendances de fond à l’œuvre de nos jours ». Amine Bayad, le secrétaire général, « propose des extraits, des carnets de photographies qu’il ramène de ses voyages à travers le monde ».

Pierre Rimbachkopf, le rédacteur en chef, s'intéresse à « l’histoire de la culture et, plus particulièrement, l’histoire des sciences humaines et sociales depuis 1789 ». Max Goldminc, le directeur de collection, « conduit des recherches en philosophie de l’histoire autour de la figure d’Oswald Spengler ».

Pour finir, Romain Joly, le directeur de publication, « explore les notions embêtantes pour nos contemporains d’élite et d’élitisme, ainsi que notre rapport aux multiples dimensions de l’historicité ».

À ce jour, la revue est disponible uniquement dans 4 librairies parisiennes : L’extrême contemporain (75003), Les Éditions de la Différence (75006), L’Harmattan (75005), et à L’odeur du Book (75018).

Voici ci-dessous un extrait :

Crédits photo : Jonas Jacobsson (unsplash)