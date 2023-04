Strasbourg capitale du livre : premiers éléments de la programmation  

Lors de l’étude des candidatures, l’UNESCO a été particulièrement sensible dans le projet de Strasbourg à l'accent mis sur le livre comme moyen de relever les défis de la cohésion sociale et du dérèglement climatique : le livre est vecteur de partage des préoccupations environnementales et des savoirs scientifiques, et les jeunes sont les acteurs de ces défis de notre siècle.

Strasbourg, ville-capitale européenne attachée aux valeurs humanistes et progressistes qui ont construit son identité culturelle, a en effet souhaité porter un projet de réflexion et d’actions mettant en lumière le pouvoir de transformation positive du livre, de la pensée et de la création contemporaine.

Soucieuse de mettre également en valeur son patrimoine littéraire et ses projets d'activités visant à croiser la littérature avec d'autres disciplines artistiques, telles que la musique, l'écriture dramatique et l'illustration, la ville est fière de présenter les grandes lignes d’un programme visant la pérennisation d’une dynamique forte autour du livre et de la lecture.

Lire notre monde est un projet fédérateur qui marquera durablement notre ville. Il vient couronner l'engagement remarquable de toutes les forces culturelles, éducatives, sociales, qui ont su dessiner un nouveau futur dédié au débat d'idées, aux forces créatives, aux enjeux écologiques à travers 25 programmes et 200 actions dédiées au livre et à la lecture sous toutes ses formes, qui irrigueront tous les quartiers et s'adressent à toutes les générations. - Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg

Tout Strasbourg s'engage pour lire notre monde

Lire notre monde c’est réinvestir le pouvoir des livres pour penser le monde d’aujourd’hui et de demain, favoriser l’accès à la connaissance et développer l’esprit critique, se saisir du livre et des mots comme vecteur d’affirmation et de construction, autant d’enjeux que la Ville de Strasbourg identifie pour recomposer un monde plus juste, plus libre, plus audacieux et inclusif.

Le projet Lire notre monde s’appuie sur cinq dimensions qui seront investies dans la programmation artistique et culturelle qui rythmera l’année labellisée et touchent à la fois le débat d’idées, la création pour réinventer demain, la culture vectrice universelle de partage, d’émotion et de sens, l’attention aux enjeux de transformation sociale et sociétale, et enfin la jeunesse avec le souci de transmettre le désir de la lecture.

5 temps forts exceptionnels

Pendant 12 mois, Lire notre monde, programmera 200 actions en faveur de la lecture et sera rythmée par 5 temps forts remarquables.

- La Grande lecture de Strasbourg marquera le temps inaugural de l’année Capitale mondiale du livre. Une semaine littéraire, marquée par l’inauguration officielle le 23 avril 2024, associée à une riche programmation des Rencontres de l’illustration et à un temps fort festif et populaire consacré à la lecture.

- L’été Lire notre monde se déploiera dans l’espace public, partout dans la ville. Dès la fin juin, la Symphonie des arts, grand concert de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg donné au Jardin des Deux Rives, explorera le lien entre musique et création littéraire puis les actions Lire notre monde se déploieront sur tout le territoire jusqu’à l’ombre de la Cathédrale.

- La rentrée littéraire et culturelle sera un moment particulier fort qui démarrera par les Bibliothèques idéales, manifestation littéraire portée par l’association Relatio et le coup d’envoi de la saison des acteurs culturels et les grandes institutions de la ville, invités à proposer des propositions artistiques en écho à Lire notre monde. Ainsi, le théâtre, la danse, la musique de création, la musique classique ou encore l’opéra dialogueront avec le livre et les mots.

- La Capitale de Noël se livre et s’empare de Lire notre monde durant cette période festive. Les contes, lectures et spectacles se partageront en famille ou entre amis autour des traditions de Noël.

- L’épilogue de cette année Lire notre monde fera la part belle aux événements tels que la Nuit de la lecture, Enfantines, Actuelles… la fin de l’hiver tiendra la promesse : Strasbourg sera bien « un festival permanent » !

Grandes expositions, festivals, rencontres, ateliers rythmeront cette année exceptionnelle construite avec l’ensemble de l’écosystème culturel de la ville ainsi qu’avec des partenaires nationaux et internationaux.

Par ailleurs, la Ville de Strasbourg s’engagera fortement par diverses actions dans le soutien aux acteurs de la filière du livre, sans lesquels l’ensemble des actions Lire notre monde ne pourraient voir le jour. Rencontres professionnelles, commandes artistiques et littéraires et nouveaux dispositifs de soutien en faveur du secteur sont ainsi en cours d’élaboration.

Le compte à rebours est lancé

Le 23 avril 2023 marque le début de l’année de préfiguration de Lire notre monde et lance une programmation riche et des initiatives originales qui proposeront des instants de lecture pour toutes et tous, partout, sur tous types de supports. À Strasbourg, le projet Lire notre monde peut déjà se vivre !

S’émerveiller des dessins de Catherine Meurisse au Musée Tomi Ungerer - Centre international de l’illustration, assister à un « Détour » des Bibliothèques idéales portées par l’association Relatio sur le pouvoir de la littérature, ou prendre part au festival du livre audio La Plume de Paon, autant de rendez-vous qui constituent l’occasion de partager le livre et la lecture dès 2023 à Strasbourg.

À LIRE:Strasbourg capitale du livre, “inventer un nouveau modèle de société”

Création d’un « flipbook », match d’improvisation lecture écriture lors des Journées olympiques, actions de soutien à la quinzaine des libraires indépendants, appel à projet Tango et Scan de l’Eurométropole de Strasbourg, programmation Lire notre monde dans médiathèques de la Ville et de la Métropole… comptent parmi les 160 activités qui amorcent dès 2023 la préfiguration d’une année 2024 foisonnante et participative.

Crédits photo : Patrick Müller (CC BY-NC-ND 2.0)