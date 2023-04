L'attaque des Titans fête ses dix ans avec une tournée anniversaire

FLP2023 - Mi-février, lors de la conférence de presse, les intervenants se succédèrent pour officialiser la manifestation. Territoire voisin et ami de la France, l’Italie succède à l’Inde comme pays invité. Et de rappeler qu'en 2022, furent réunis 90.000 visiteurs, 800 auteurs et 300 éditeurs. La mouture 2023, du 21 au 23 avril, en rassemblera plus : 100.000 sont espérés, et particulièrement le public adolescent.