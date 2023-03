Le changement d'heure du 26 mars en quelques livres

Établi définitivement par décret le 19 septembre 1975, alors que le monde vivait sous le coup du choc pétrolier, le passage aux heures d'hiver et d'été fut instauré aux 28 mars et 28 septembre de l’année suivante. Harmonisées au niveau européen en 1998, ce système devint alors une norme entièrement partagée.

Le rythme dans la peau

Entre temps, l’idée que le corps humain soit lui-même un ensemble de rouages délicats a poussé sa corne : en 1997, Olivier Coudron directeur et fondateur du directeur de l’Institut S.I.I.N (Institut scientifique pour une nutrition raisonnée), publie Les Rythmes du corps. Chronobiologie et santé. Y sont évoqués les dépressions saisonnières, les décalages horaires lors de voyages — ou encore la pertinence des rythmes scolaires. « En ne respectant pas notre rythme personnel, nous nous exposons à de graves déséquilibres physiques et psychiques », écrivait-il.

L’adéquation nécessaire entre l’environnement et la biologie aboutit à ce que chronobiologie et chronothérapie génèrent de multiples publications. Le mieux-vivre se profile, les essais invitant de plus en plus à une écoute de ses propres signaux internes.

Aberrante heure estivale

Puis, Marc Schwob, médecin à l’hôpital Necker, mit allégrement les pieds dans le plat. Dans son ouvrage Les rythmes du corps — Chronobiologie de l’alimentation, du sommeil, de la santé... (Odile Jacob, 2007) il interrogeait directement : « En quoi le passage à l’heure d’été est-il une aberration ? » Et au passage, dégommait le fait que l’absence d’école le mercredi représente une fatigue supplémentaire pour les enfants.

Top chrono... biologie

Quelles conséquences sur l’organisme, quand se dérègle notre horloge interne ? La journaliste Marie Borrel, rédactrice en chef du magazine Médecine douce, apportait quelques réponses dans Le grand livre de la chronobiologie (Leduc, 2016). Encore disponible en version numérique, l'analyse pointait qu'insomnies, surpoids ou anxiété avaient des racines ancrées dans la perturbation des rythmes naturels. Encore fallait-il les comprendre !

Bruxelles : sortir des choux

Deux ans plus tard, Patrick Lemoine proposa chez In Press Remettez vos pendules à l’heure ! – Mieux vivre grâce à la chronobiologie. Paru en mars, le document avait quelques mois d’avance sur la grande consultation que mena la Commission européenne en août 2018 : maintenir ou ne pas maintenir l’alternance entre heure d’hiver (qui serait la « norme ») et d’été.

L’engouement et l’implication toute particulière des internautes allemands conduiront Bruxelles, en septembre 2018, à décider la fin de ces changements d’horaires. Un ultime coup sur les aiguilles serait autorisé le 27 octobre 2019, avec la suppression définitive de ces changements… Mais la CE reculera, accordant un nouveau délai : 2021, finalement, dernier carat.

Pas de chance, la pandémie du coronavirus remettra les pendules à l’heure et le changement ce 26 mars 2023 prolonge donc une grande tradition, instaurée, originellement en 1891… pour garantir que les trains arrivent à l’heure. La loi du 14 mars imposa à tout le territoire de se conformer à l’heure de Paris, que ce soit pour la métropole, aussi bien que… l’Algérie.

Vive l'heure d'été : le pamphlet de Michelet

Mais ce panorama du changement d’heure ne saurait s’achever sans l’évocation du pamphlet de Claude Michelet et Patrick Burnat : Vive l’heure d’hiver, de janvier 1989. « Imaginons. Oui, imaginons qu’un obscur technocrate en quête de notoriété échafaude un jour, dans l’ombre de son cabinet, un projet révolutionnaire : et si l’on décidait de faire commencer l’été le 21 décembre. » Et d’enchaîner : « C’est facile, c’est pas cher, et tant pis si ça ne rapporte rien. La mesure frappera les esprits, elle n’impliquera aucune dépense... »

L’écrivain corrézien s’appuyait sur l’enquête de son coauteur pour tirer à boulets rouges dans un récit dont l’impertinence s’enrichit de multiples constats.

« Mais la terre met 365 jours 1/4 pour tourner autour du soleil et l’être humain est fait pour vivre à son allure. Que cela plaise ou non, en été le soleil est à son zénith à 12 heures, et il faut une sacrée dose de mauvaise foi pour vouloir nous faire croire qu’il est déjà 14 heures à l’heure officielle ! Non, messieurs les inventeurs de cette pendule folle, on ne triche pas avec le soleil. » – Claude Michelet

Le tout nourri par les arguments de l’Association contre l’heure d’été, présidée alors par le pédiatre et professeur Boris Sandler. Chose amusante : l’organisme existe toujours…

Voici un extrait de ce texte, pour passer le temps en attendant de bidouiller sa montre…

Crédits photo : Jon Tyson/ Unsplash