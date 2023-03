Un partenariat de distribution entre les éditions Helvetiq et OLF

#EcrireAvecSciencesPo – Sciences Po lance la Maison des Arts et de la Création. Avec cette initiative unique dans le paysage universitaire, l'IEP poursuit et renforce sa démarche innovante d’intégrer pleinement les arts au sein de ses enseignements. Ils dialogueront avec les sciences humaines et sociales. À ce titre, l’institution proposera une série de podcasts, en partenariat avec Aurélie Levy, animatrice de l’émission Écrire, et le magazine ActuaLitté.com.