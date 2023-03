Premier traducteur d'Henning Mankell, Philippe Bouquet est mort

Prix de la traduction de l’Académie suédoise en 1988, Philippe Bouquet laisse une œuvre phénoménale. Il avait réalisé une thèse en 1980, L’individu et la société dans les œuvres des romanciers prolétariens suédois (1910-1960) et étudié l’anarchie. Grand ami de Jan Guillou, il était amateur de poésie et de nouvelles scandinaves.

Grâce à lui, le public aura découvert les oeuvres de Frans Gunnar Bengtsson, Stig Dagerman ou encore Carl-Henning Wijkmark ou Björn Larsson. Il avait également traduit Aniara, plus important texte d’Harry Martinson, écrivain et poète suédois, récompensé par le Prix Nobel de Littérature en 1974.

« Le traducteur travaille pour la paix dans le monde, excusez cette forfanterie, mais elle me permet parfois de me regarder dans la glace. Parce que, en introduisant d’autres façons de penser, de créer, voire de vivre, il œuvre pour la compréhension entre les hommes. Le traducteur ne peut pas être raciste ou fanatique (deux des grandes plaies de notre époque), parce qu’il tâte chaque jour du doigt d’autres modes d’existence, de pensée et d’expression. Quand on a pris conscience à quel point le langage humain peut être relatif, on a moins envie de juger et condamner ceux qui ne sont pas les vôtres. Point final ! » – Philippe Bouquet, interview accordée à ActuaLitté, février 2015

Ses premières traductions débutèrent vers la fin de sa thèse, en 77, nous expliquait-il. Près de cinquante années consacrée à cette transmission des œuvres, ayant chevauché sa carrière d’enseignant à l’université de Caen. Il fut également directeur de l'U.E.R. des Langues Vivantes Étrangères.

Un Fonds Philippe Bouquet a été constitué à l’Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine, contenant cinq boîtes : L’une contient les lettres qu’il a reçues de divers auteurs et éditeurs. Dans les autres se trouvent des épreuves et doubles de traductions, ainsi que des articles et critiques concernant des auteurs nordiques. Ce fonds très riche permet de constater comment il travaille en tant que traducteur et son rôle en tant qu’introducteur.

En outre, il donne des informations précieuses sur l’activité de traducteur en général et sur la collaboration entre traducteurs, éditeurs et auteurs, précise l’université de Caen.

C’est l’amour de la langue suédoise qui l’aura conduit vers ce métier, rencontrée dès l’âge de 19 ans — il évoquait la musicalité et l’expressivité, autant que sa concision, « sa souplesse et sa malléabilité ». Et d’ajouter : « C’est aussi une des langues les plus simples au monde du point de vue de la morphologie. À partir de là, j’en suis très vite venu à découvrir toute une littérature que j’ignorais — comme la plupart de mes concitoyens. »

« Sans aller jusqu’à dire que… la traduction précède l’existence (l’essence ?), j’applique le principe Traducto ergo sum. Pour sentir que j’existe (ou ne pas mourir idiot, si l’on préfère). J’espère pouvoir traduire jusqu’à mon dernier souffle, puisque cela voudrait dire que j’ai conservé toutes mes… facultés, comme on dit. » – Philippe Bouquet (février 2015)

Voilà quelques années qu’il avait quitté Le Mans pour gagner Montpellier, mais son état de santé s’était fragilisé, « au point qu’il se désolait de ne plus pouvoir lire », nous indique Julienne Védrenne, rédacteur en chef de K-libre, qui était resté en contact avec lui.

En 1984, il avait été fait docteur Honoris Causa de l’université de Linköping. La Suède lui attribua l'année suivante le grade de Chevalier de l’ordre royal de l’Etoile Polaire, remis depuis 1975 à des personnes n’ayant pas la nationalité suédoise. Ce titre lui reconnut officiellement le titre de représentant de la Suède en France.

Crédits photo : Philippe Bouquet - Georges Dachy, CC BY SA 4.0