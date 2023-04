Réédition d'un titre phare de l'écrivaine finlandaise Märta Tikkanen, connue pour ses écrits traitant de l'amour, du désir et de l'aliénation dans les rapports hommes/femmes. La narratrice entreprend ici un voyage au Groenland qui va prendre une dimension initiatique dès lors qu'à la dimension ethno-géographique du récit de voyage se mêle la passion amoureuse qui l'assaille et qu'elle doit apprivoiser pour conserver sa liberté. En cela l'errance du voyage est salvatrice. Remarquable document sur le Groenland et bouleversant chant d'amour, "Le Grand Chasseur" est un texte d'une rare originalité, dont la puissance d'émotion tient autant à l'expression de la densité douloureuse et contradictoire du sentiment amoureux qu'aux violents contrastes offerts par le pays traversé.