Les éditions Akinomé rejoignent Harmonia Mundi Livres

Structure indépendante et responsable, les éditions Akinomé ont été fondées en 2016. Passionnée de voyage et d’écologie, la maison se spécialise dans ces domaines à travers des carnets, mais aussi des récits, des ouvrages de cuisine du monde et des livres pour enfants.

Engagés aux côtés des autrices et des auteurs, ils invitent conjointement le lecteur à s’interroger sur le destin de la planète, leur manière de consommer, mais aussi sur des sujets de société comme le droit des femmes.

Née d’une rencontre, la maison se nourrit des affinités d’une éditrice passionnée de voyage et de géographie, Stéphanie de Bussierre et de Simon, auteur et peintre installé en Extrême-Orient. Depuis le premier beau livre publié par Akinomé, un carnet de voyage grand format, Voyage d’encre, carnet de Chine, jusqu’aux publications les plus récentes.

Première nouveauté de 2023, Mon premier imagier du Japon est imaginé par Morgane Boullier. À nouveau, cet album traduit une volonté de transmission, d’ouverture d’esprit et de témoignage.

Crédit photo : Illustration - Nobuyuki Hayashi (CC BY 2.0)

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Charles Bukowski