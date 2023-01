Une autrice a-t-elle simulé son suicide pour vendre des livres ?

Autrice de romances présentées comme « parfaitement imparfaites », Susan Meachen est décédée en septembre 2020, à en croire le message publié en septembre de cette année sur Facebook, signé par sa fille. Un second texte, publié en octobre sur la page personnelle de l'autrice, soulignait encore : « Les personnes décédées ne publient pas sur les réseaux sociaux, je gère ce compte depuis une semaine à présent, je finis son dernier livre, le cadeau de mariage qu'elle m'a fait. » Ce second message était aussi présenté comme écrit par la fille de Susan Meachen.

Second message concernant la mort de Meachen, en octobre 2020, sur Facebook

Dans les semaines qui suivent la « mort » de Meachen, des échanges aboutissent sur des rumeurs, dans la sphère des auteurs et autrices autopubliés : elle se serait suicidée après avoir subi un harcèlement de la part de certains membres de cette communauté tournée vers la romance.

Un détail, jamais vraiment démenti par les proches, qui ajoute alors à la tragédie. En décembre 2020, plusieurs auteurs réunissent même leurs textes dans une anthologie, intitulée Bully King Anthology, qu'ils dédicacent à Susan Meachen. « Le monde est un peu moins chaleureux sans elle. Les mots peuvent blesser, mais ils ne sont pas destinés à le faire. Les mots peuvent aussi guérir. Laissons le harcèlement à sa place — dans le domaine de la fiction », écrivaient-ils en ouverture du titre collectif.

La disparition de Meachen choque particulièrement les auteurs et autrices membres du groupe Facebook The Ward, ouvert en février 2018 et conçu comme un endroit où échanger et présenter des parutions. Toujours actif (mais réservé aux membres), le groupe est géré par le profil de Susan Meachen.

« Que la fête commence »

Le mardi 3 janvier, les membres de The Ward reçoivent la notification d'un nouveau message de l'administratrice, Susan Meachen. La réapparition de ce nom en efface un autre, celui de TN Steele, qui avait repris la gestion du groupe privé. Derrière ce pseudonyme se cachait Meachen, qui annonce dans ce message que son suicide n'avait rien de réel.

« Je me suis demandé un million de fois comment procéder et je ne suis toujours pas sûr que cela soit la bonne méthode. Il y aura des tonnes de questions et de nombreux départs de ce groupe je pense. Mais ma famille a fait ce qu'elle estimait adéquat, pour mon bien, et je ne peux pas leur en vouloir. Je me suis presque donné la mort et ils ont tout enduré, encore », avoue-t-elle dans son texte.

À la surprise succède la colère, d'autant plus que l'aveu de Meachen/Steele se conclut sur un « Que la fête commence » des plus déplacés, aux yeux des victimes de la supercherie.

D'après des membres du groupe privé The Ward, des soupçons avaient commencé à émerger depuis quelques mois déjà : les messages prétendument postés par la fille laissaient apparaitre une faute d'orthographe récurrente de Susan Meachen, à laquelle ses collègues étaient habitués. Confrontée par l'autrice Samantha A. Cole, membre du groupe, Meachen a simplement répliqué, par message privé, qu'elle « voulait récupérer sa vie ». « Ma famille était dans un sale état et ils ont fait ce qu'ils pensaient juste pour moi », a-t-elle ajouté.

Depuis la « réapparition », l'histoire est devenue de plus en plus fantasque : le site américain UpstreamReviews a ainsi mis en ligne une interview de l'autrice, avant de la retirer quelques heures plus tard. « Depuis cette publication, un certain nombre de proches de l'autrice ont exprimé des doutes quant à sa véracité, et nous avons appris depuis que Mme Meachen a démenti avoir donné une interview, sur les réseaux sociaux », explique la publication.

La conclusion de l'affaire semble difficile à tirer : la disparition de Meachen n'était pas si bien simulée, puisque elle publiait des contenus sur TikTok depuis plusieurs semaines, sous son vrai nom et à visage découvert. Et le profit tiré de son « faux suicide » reste douteux, même si une collecte de fonds avait visiblement été réalisée pour son enterrement, ce que Meachen dément, d'après la BBC.

La mort simulée de Susan Meachen aurait surtout eu comme conséquence la fin de débats et polémiques la concernant, avec ses livres, dans la communauté des auteurs de romances. Avec des dommages collatéraux supplémentaires, toutefois, puisque d'autres écrivains et écrivaines s'étaient retrouvés accusés d'avoir provoqué son suicide...

Photographie : illustration, Chris, CC BY-NC-ND 2.0