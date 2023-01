Filippo Bernardini, éditeur voleur, jugé en avril 2023

Une année de silence. Arrêté il y a un an à l'aéroport John F. Kennedy de New York, alors âgé de 29 ans seulement, Filippo Bernardini devenait la figure derrière le « Lupin des manuscrits », un voleur derrière un ordinateur qui inquiétait les professionnels de l'édition anglophones.

Un certain nombre d'entre eux l'avaient repéré, ou s'étaient fait avoir par ses différentes ruses. Bernardini avait adopté un modus operandi bien rodé : il se renseignait, en consultant les revues professionnelles, sur les auteurs les plus en vue, les romans récemment signés. Ensuite, il prenait l'identité numérique de l'éditeur du livre, en créant une adresse mail factice proche de l'originale. Enfin, il contactait l'écrivain pour lui demander son manuscrit par email.

Les méfaits auraient commencé en août 2016 : 160 fausses adresses mail plus tard, plus d'un millier de textes inédits, jamais publiés, auraient été volés grâce à cette méthode. Il ne s'arrêtait pas aux fausses adresses mail : il avait aussi recréé de toutes pièces la page de connexion d'une agence littéraire, pour dérober les identifiants des employés et obtenir des informations sur les livres en devenir.

Deux éléments sont particulièrement marquants, dans cette affaire. Le premier concerne le profil du présumé coupable : Filippo Bernardini est un jeune professionnel de l'édition, employé à partir de 2019 par Simon & Schuster UK en tant que responsable des droits étrangers. Un passionné, un avenir professionnel prometteur... La motivation derrière les méfaits reste mystérieuse : aucun manuscrit ne semble avoir resurgi ailleurs, ou avoir été échangé contre de l'argent.

Jusqu'à 20 ans de prison

Quelques jours après son arrestation, en janvier 2022, Filippo Bernardini avait plaidé non coupable, à la surprise générale. Confirmant des informations du New York Times, l'accusé est revenu sur cette posture en plaidant coupable, cette fois, des faits de « fraude électronique » qui lui étaient reprochés.

Un communiqué du procureur général du district sud de New York précise que Bernardini connaîtra sa sentence le 5 avril prochain, prononcée par la juge fédérale Colleen McMahon. « Filippo Bernardini a utilisé sa connaissance du milieu de l'édition pour mettre en place une méthode permettant de dérober de précieuses œuvres d'auteurs et mettant à mal l'industrie du livre. Par des usurpations d'identité et du hameçonnage [utiliser des informations personnelles pour pousser un individu à en révéler d'autres, NdR], Bernardini a pu obtenir plus d'un millier de manuscrits de manière frauduleuse », rappelle le procureur général Damian Williams.

À LIRE: Mettre à jour la lutte contre les fraudes en matière artistique

Pas un mot, toutefois, sur les motifs de Bernardini, qui restent la grande inconnue de toute l'affaire. Si aucun profit financier n'a été obtenu, nul doute que la défense de l'accusé mettra ce point en avant pour obtenir la clémence de la justice...

Dans le cadre de la procédure de plaider-coupable, Filippo Bernardini a d'ores et déjà accepté de régler une amende de 88.000 $.

La maison d'édition Simon & Schuster, qui a employé Bernardini entre 2019 et son arrestation, début 2022, a indiqué dans un communiqué être reconnaissante « envers le FBI et le ministère de la Justice pour leur défense et le soutien apporté à la propriété intellectuelle des écrivains du monde entier ».

Parmi les victimes des fraudes, des éditeurs, des agents et des auteurs de renom, parmi lesquels Margaret Atwood, Ian McEwan, Sally Rooney ou encore Ethan Hawke. L'accusé risque jusqu'à 20 années de prison.

Photographie : illustration, Billy Wilson, CC BY-NC 2.0