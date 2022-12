Sécurité, bénévolat, formation : les festivals littéraires sous tension

Plusieurs événements de ont déjà fait état d’un désengagement confirmé des collectivités territoriales pour 2023, quand d’autres le redoutent. Les responsables de ces manifestations se retrouvent alors confrontés à des équations insolubles : le coût de services de sécurité obligatoires, pour ne citer qu’eux, fait rapidement plonger les finances.

Les coûts de la recette

Et le programme des deux journées que La Sofia proposera mi-mars démontre bien la convergence des préoccupations : le modèle économique fragile et sous tensions. Le directeur général de Sofia, Geoffroy Pelletier, l’indiquait récemment à ActuaLitté : « Les problématiques rencontrées s’accumulent : inflation, impératifs écologiques, mesures sanitaires, autant d’éléments qui plombent un budget. »

Sans oublier les revenus des salariés, les invitations d’auteurs venus de l’étranger : « Les festivals ont besoin de plus de ressources. Certains comptent sur le bénévolat, mais même ce précieux soutien ne suffit plus. Les enjeux de professionnalisation compliquent les relations et attentes : faire aussi bien avec les mêmes montants relève du casse-tête. »

Si les pouvoirs publics se désengagent — la logique du quoi qu’il en coûte ayant malgré tout des répercussions —, les mécènes privés ne permettent pas de tenir un événement. « Le travail des salariés représente une partie de l’activité que l’on connaît moins. Mais qui s’essouffle autant que le réseau des bénévoles, après deux années de crise sanitaire. D’autant que s’ajoutent des enjeux de formation, pour maintenir un niveau d’exigence en regard des obligations légales et autres. »

Réunir financeurs et acteurs

Sans parler, même, des associations qui entretiennent à l’année des activités autour de l’Education artistique et Culturelle (EAC). « C’est un lien social qui dépasse le cadre événementiel inscrit dans une temporalité très cadrée. Pour cela, nous réunirons tout le réseau des financeurs — Drac, CFC, Adagp, CNL, Scam, etc. — pour partager ces constats », poursuit Geoffroy Pelletier. Et ce, avec le réseau Relief, qui fédère les manifestations :

Ces deux jours de rencontres et de débats seront l’occasion de réunir l’ensemble des acteurs de la vie littéraire en France et de mettre en avant la qualité et la diversité du maillage des festivals et salons du livre sur notre territoire, leur importance tant pour la diffusion du livre et le développement de la lecture et des publics que pour l’économie locale et pour toute la filière du livre, mais aussi de s’interroger sur leur fragilité économique, sur les conditions de leur pérennité et de leur développement et sur l’évolution souhaitée ou inéluctable de leurs modèles actuels. États généraux des festivals et salons du livre

À la Maison de la poésie, on espère sortir de ces deux journées avec des éléments pour « maintenir les événements à flot, et garantir leur pérennité ». Ce sera l’occasion de découvrir une étude présentant le Panorama des événements sur le territoire.

Les inscriptions sont ouvertes à cette adresse et le pré-programme est disponible ci-après :

