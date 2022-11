Meilleures ventes : l'éternel effet prix

Mais il n'y a pas que le Goncourt dans les librairies. Avec son Prix du Quai des orfèvres 2023, le format poche de Fils de personne de Jean-François Pasques squatte la deuxième place avec 16.551 ventes. Le mage du Kremlin de Giuliano Da Empoli, Prix de l'Académie française, clos le top 5 grâce à ses 12.809 nouveaux acheteurs.

La bande dessinée n'est pas en reste avec Mortelle Adèle qui complète le top 3 (13.333 ex.). Le tome 7 des Vieux fourneaux de Wilfrid Lupano et Paul Cauuet est 6e (11.223 ex.) tandis que la dixième Aventure de Lucky Luke d'après Morris, de Jul et Achdé, est 9e (9858 ex.) juste devant le tome 21 de Tokyo Revengers (9888 ex.).

On notera également la 4e place de l'ouvrage 13 a table ! les restos du coeur avec 12.933 exemplaires vendus. En sachant qu'un livre acheté équivaut à 4 repas offerts, faites le calcul !

