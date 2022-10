Daniel Kretinsky, homme d'affaires tchèque, intéressé par Editis

Magnat du pétrole, Daniel Kretinsky dispose aussi d'actifs dans les médias, avec une participation au capital du groupe Le Monde, ainsi que la propriété des titres Elle et Marianne, ainsi que plusieurs journaux anciennement chez Lagardère, dont Télé 7 Jours et Public.

Récemment, en 2022, il a prêté 14 millions € au titre Libération, permettant de renflouer ce dernier. Les salariés et collaborateurs de Libération avaient indiqué, dans un article, qu'ils n'étaient « pas dupes » et restaient attentifs à leur indépendance... Le nom du milliardaire, signalons-le, est apparu dans les Panama Papers et les Paradise Papers, documents qui révélaient les pratiques d'optimisation fiscale des fortunés.

Le milliardaire a encore soif de puissance médiatique, puisque, selon une information de BFM-TV, il serait vivement intéressé par le rachat d'Editis, le versant éditorial du groupe Vivendi. Il envisageait d'acquérir 29 % du capital de l'entité, pour ne pas avoir à lancer l'offre publique d'achat obligatoire en cas de dépassement du seuil de 30 %. Pour Vivendi, l'avantage de ce rachat partiel serait de scinder Editis en plusieurs actifs, pour ne pas recréer un concurrent à Hachette Livre.

En juillet dernier, le président du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, avait esquissé le CV du repreneur idéal : « Il faut que le repreneur soit un acteur industriel de long terme et qui ne bouscule pas l'équilibre concurrentiel du marché », expliquait-il. « Ce qui exclut donc les acteurs de l'édition en France. »

Daniel Kretinsky n'a pas confirmé les éléments de BFM-TV, mais une source proche de Vivendi aurait indiqué à cette dernière « avoir reçu des marques d’intérêt ». Vincent Bolloré, principal actionnaire de Vivendi, aurait par ailleurs rencontré Kretinsky il y a quelques jours.

À LIRE: “Vivendi nous suivrait pour le rachat de Simon & Schuster” (Lagardère)

La liste des repreneurs s’allongerait donc d’un nouveau nom, après que Marc Ladreit de Lacharrière, patron de presse et actionnaire de Lagardère avec 3,5 %, fut évoqué. L’hypothèse François Pinault, plus détaché du livre, mais non moins Bolloré compatible n’a toujours pas été exclue. Enfin, dans un exercice d’économie-fiction, ActuaLitté avait également tenté de mesurer les implications d’une reprise par Bernard Arnault, grand patron de LVMH…

La Commission européenne doit prochainement donner son accord ou son désaccord quant au rachat de Lagardère par Vivendi, étape indispensable à la concrétisation des projets. Une première décision doit être rendu le 30 novembre prochain.

Editis, acquis fin janvier 2019 par Vivendi, est le deuxième acteur français de l’édition, présent sur l’ensemble des segments du marché (littérature, livre de poche, éducation et distribution). Le groupe éditorial a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 856 millions € et un Ebitda de 51 millions €, ses effectifs sont d’environ 2400 personnes.

Photographie : le siège social d'Editis, à Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)