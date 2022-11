L'autrice nord-irlandaise Jan Carson en résidence en Lorraine

Après avoir accueilli un auteur américain, une artiste italienne et une écrivaine sud-africaine pour ses trois premières éditions, ARIEL reçoit cette année une auteure nord-irlandaise. Romancière et nouvelliste, Jan Carson s'est fait remarquer en 2019 avec son roman The Fire Starters, récompensé par le prix de littérature de l’Union européenne pour l’Irlande, avant d’être traduit dans plus d’une dizaine de langues.

Son œuvre littéraire inclut également les romans Malcolm Orange Disappears (2014) et The Raptures (2022), les recueils de nouvelles Childrens’ Children (2016) et The Last Resort (2021), ainsi que les deux recueils de microfiction Postcard Stories (2017) et Postcard Stories 2 (2020).

L'auteure souhaite profiter de sa résidence pour travailler sur son quatrième roman et sillonnera le Grand Est en participant à des actions de médiation culturelle (conférences, séminaires, rencontres en librairies, ateliers d’écriture créative...) à destination des étudiants, des lycéens et du grand public.

L'accueil de Jan Carson débouchera sur la traduction collaborative des deux volumes de ses Postcard Stories pour publication chez un éditeur français, et la publication d'un numéro spécial qui lui sera consacré dans la collection ARIEL aux EDUL (Éditions de l'Université de Lorraine).

Ce dernier inclura des portraits et interviews, la retranscription de certaines de ses interventions dans le cadre d'ARIEL, des articles critiques, et la publication inédite d'un texte sur la Lorraine, écrit par l’auteure durant la résidence.

Le projet ARIEL repose en grande partie sur l’implication d’étudiants du Campus Lettres et Sciences Humaines et de l’IUT Nancy-Charlemagne, qui mettent en pratique leurs compétences personnelles et académiques pour faire vivre le projet en se faisant l’interprète de l’auteur, en organisant la communication autour des événements, en produisant des articles, reportages, photos... Une sélection de leurs productions est publiée sur le site de la résidence ARIEL.

La résidence ARIEL est un projet porté par l'UFR Arts, Lettres et Langues — Nancy et l'IUT Nancy-Charlemagne de l’Université de Lorraine et parrainé par l'auteur, cinéaste et universitaire Philippe Claudel. Elle reçoit notamment le soutien de l'Université de Lorraine (Comité SAPIN, composantes porteuses du projet), du CNL, de la Région Grand Est, du Conseil Départemental 54, de la Métropole du Grand Nancy, du CFC-Copie privée et du British Council.

Elle travaille avec divers partenaires éducatifs (dont les lycées Saint-Exupéry de Fameck, Marquette de Pont-à-Mousson, Jeanne d'Arc de Nancy, Georges de la Tour et Cormontaigne de Metz, et le collège Guynemer de Nancy) et culturels (dont les librairies Le Neuf [Saint-Dié], Hall du Livre [Nancy], La Fabrique [Bar-le-Duc], les médiathèques de Laxou et de Saint-Max, le festival des 12.000 signes, le concours Strasbourg Write a Story...).