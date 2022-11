Décès de l'autrice Anne Verdier Fakhouri : en route pour le Clairvoyage

Après sa maîtrise de lettres à la Sorbonne où elle a travaillé sur les cycles arthuriens, Anne Fakhouri est devenue professeure de lettres. Elle a enseigné, notamment, en région parisienne et en Bretagne, à Rennes, ville où elle s'était installée ces dernières années.

C’est sous son nom de jeune fille qu'Anne Fakhouri débute sa carrière d’autrice. Attirée dès l’enfance par la lecture et l’écriture - elle a alors l’opportunité de publier un recueil de poésie à 15 ans mais décline l’offre - cette admiratrice de Victor Hugo, Colette, Alain-Fournier ou encore de Neil Gaiman et John Crowley publie son premier roman, Le Clairvoyage, en 2008, aux éditions nantaises L’Atalante.

Pour ce roman jeunesse inspiré tant de Lewis Caroll que des travaux de Pierre Dubois, elle obtient le Grand Prix de l’Imaginaire, récompense la plus convoitée des Littératures de L’imaginaire. Elle enchaîne ensuite les romans jeunesse avec notamment la suite du Clairvoyage, La Brume des Jours (2010), L’Horloge du Temps Perdu (L'Atalante, 2013) ou encore Hantés (Rageot, 2013), qui obtient le Prix Futuriales des Lycéens 2014.

Ses oeuvres pour adultes, toujours imprégnées de fantastique et de fantasy, ne laissent pas indifférents non plus : Narcogenèse (2011), est finaliste du Grand Prix de l’Imaginaire tandis qu’American Fays (Critic, 2014) coécrit avec Xavier Dollo est finaliste du Prix Imaginales. Peu après, Anne Fakhouri change d’orientation et écrit principalement sous pseudonymes (Hannah Bennett, Elie Grimes) des comédies romantiques pour jeunes et adultes.

Certains romans, comme Les gentilles filles vont au paradis, les autres là où elles veulent (Préludes, Le Livre de Poche) se vendent à plus de 10000 exemplaires. Anne Fakhouri, qui plus jeune avait admiré Les gens de Mogador, travaillait depuis quelques années avec une amie historienne sur un immense projet de saga familiale, Le Nonchaloir, hélas inachevé.

Elle venait également de boucler un nouveau roman empreint de féerie, Trois Battements, un silence, que publieront en avril 2023 les éditions Argyll. Anne Fakhouri était mariée et mère de deux filles, Brune et Aliénor. Conformément à ses volontés, en lieu et place de fleurs ou plaque, Anne souhaite qu’un don à la ligue contre le cancer, l'UNICEF ou autre association liée à l'enfance soit effectué par celles et ceux qui le souhaitent.

Crédits photo : Meresankh