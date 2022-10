Contre les prédateurs sexuels, Wattpad sécurise son réseau

Parmi les quelque 500 millions d’utilisateurs de Wattpad dans le monde, il est avéré qu’un certain nombre, sous une identité trompeuse, dissimule en réalité des prédateurs sexuels. Une intuition que confirme le Département de justice américain (DOJ), qui révèle plusieurs arrestations pour des faits de pédocriminalité sur Internet.

Un appui sur l'intelligence artificielle

En début d’année, deux prévenus ont été condamnés à plus de 24 ans de prison pour exploitation sexuelle d’un mineur, par l’entremise de la plateforme de publication. Deux autres accusés ont été condamnés à cinq ans d’incarcération pour des actes similaires.

« Notre travail n’est qu’une petite partie de ce qu’il faut pour lutter contre l’exploitation sexuelle des plus jeunes », a déclaré le procureur des États-Unis, Corey F. Ellis. Et d’ajouter : « Les parents et les tuteurs doivent être vigilants et surveiller l’activité en ligne de leurs enfants. »

Avec la multiplication des affaires, début octobre, Wattpad a reconnu, dans un communiqué, que des « améliorations significatives » étaient nécessaires dans la sécurisation de la plateforme. Si elle affirme investir des millions de dollars chaque année « dans la sécurité communautaire », force est de constater que c’est insuffisant. Et protéger les plus jeunes utilisateurs d'individus malveillants demande une implication d'envergure.

C’est pourquoi, outre un nouveau système de vérification de l’âge, le réseau social améliorera la classification des textes diffusés, entre contenus pour les plus jeunes et ceux destinés aux plus de 17 ans. Plus ambitieux, des outils de modération basés sur l’intelligence artificielle identifieront les contenus sexuels, afin de débusquer les « messages problématiques et indésirables », et par extension, les utilisateurs suspects.

Cet été, Meta a également introduit de nouveaux outils de supervision qui doivent aider les parents à mieux savoir à qui leurs enfants envoient des messages sur les différents réseaux sociaux du géant américain.

La plateforme d’édition et de publication de fictions, Wattpad, qui a fêté ses 16 ans, s’est lancée cette année dans l’utilisation de l’intelligence artificielle, ou machine learning, pour peaufiner les histoires écrites par les utilisateurs.

En juin 2021, Wattpad s'est par ailleurs allié à Webtoon, une des plus importantes plateformes de bande dessinée numérique, afin de créer les Wattpad WEBTOON Studios. Cette association fait suite à l'acquisition de Wattpad par la compagnie sud-coréenne Naver, pour un montant total de 600 millions de dollars.

Crédits visuel : Alex Knight / Unsplash