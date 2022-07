25 000 $ pour écrire des histoires, chez Wattpad 

Retour vers le Futur : en 2019, Wattpad sort Paid Stories, outil rémunérant les auteurs. Depuis, 3 millions $ ont été versés. Pour intégrer cette solution, deux contraintes : publier une histoire de 50.000 mots ou plus et un chapitre du récit sorti au cours des trois derniers mois. Par ailleurs, les segments éditoriaux éligibles sont clairement définis : fiction, romance, vampire, Young Adult et horreur.

Fort de cette réussite, le programme Paid Stories évolue, devenant Wattpad Creator, accompagné de nouvelles fonctionnalités : Engaged Readers, permettant de confronter les textes au public et de jauger l’intérêt de ce dernier pour les écrits. L’autre, Wattpad Creator Portal, fournit des conseils et solutions pour améliorer leurs récits. Mais l’enjeu premier demeure celui de la rémunération : le nouveau programme rapporterait jusqu’à 25.000 $ aux auteurs…

À LIRE: Wattpad lancé à la conquête du monde – avec beaucoup d'avance

L’évaluation de Engaged Readers repose sur différents critères : est considéré comme Engaged, tout lecteur qui a passé plus de 5 minutes de temps de lecture sur une histoire au cours des 365 derniers jours. Une approche qui rappelle celle de Medium : en 2019, la plateforme introduisait une solution de rémunération calculée sur le temps de lecture passé.

Cette fonctionnalité a été éprouvée avec quelques auteurs, pour mesurer l’impact auprès des 94 millions d’utilisateurs mensuels revendiqués. Wattpad affirme que ces derniers passent plus de 23 millions de minutes de lecture, tout de même.

À TechCrunch, la présidente Jeanne Lam explique que leur outil ira un peu plus loin dans l’analyse de données. Si une librairie peut obtenir un chiffre de vente des exemplaires, elle ne peut définir si l’ouvrage a été, ou non, lu. De quoi « mesurer réellement comment les lecteurs interagissent avec les histoires ». Et de quoi consolider, au passage, les solutions d’Intelligence Artificielle en vigueur chez Wattpad, pour améliorer les performances de ventes — et de sélection des titres commercialisables.

Wattpad Creator tourne actuellement avec des écrivains anglophones, et prochainement, s’ouvrira au marché espagnol. D’ici à la fin de l’année, quelque 3000 auteurs y prendront part, précise l’entreprise. Tous ne percevront cependant pas les fameux 25.000 $ mis en avant : pour y parvenir, plusieurs paliers resteront à franchir.