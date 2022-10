Décès de l'artiste sud-coréen Kim Jung Gi

Le galeriste Daniel Maghen et toute son équipe, et particulièrement Olivier Souillé qui l’accompagnait depuis dix ans, sont terriblement marqués par cette perte. « Toutes nos pensées vont vers sa famille, sa femme et ses deux enfants, ses amis, ses collaborateurs Kim Hyun Jin, Boin Lee, Jean-Christophe Caurette… et ses fans, pour qui sa disparition va laisser un grand vide. »

Olivier Souillé, directeur de la galerie Daniel Maghen, lui rend ainsi hommage :

« Lundi, la planète Terre a arrêté de tourner. Un génie est mort. Kim Jung Gi nous a quittés. J’avais la chance ainsi que toute l’équipe de la galerie Daniel Maghen, grâce à notre ami Jean-Christophe Caurette, de travailler avec Jung Gi, depuis dix ans. Dix années d’un immense bonheur. Après tout le temps passé avec Jung Gi, nos discussions passionnées sur lui, sur sa technique, ses idées, sur tout et sur rien, je pensais le connaître jusqu'au bout des ongles. Mais en le regardant dessiner, une question revenait sans cesse : « comment fait-il ? ». Cette question que tous ses admirateurs se posaient. Un extraterrestre, c'est les deux mots que j’ai le plus entendu dire de la part de jeunes dessinateurs ou d'artistes confirmés lorsqu’ils regardaient Jung Gi dessiner, sans crayonné, sur une feuille de plusieurs mètres de long. Il faut dire que le voir à l'œuvre était un spectacle. Il pouvait partir d’une oreille pour faire un visage, puis une foule de personnages, avant de reprendre son dessin plus loin sur la feuille et finalement relier le tout dans une composition parfaitement maitrisée, et cela en quelques heures. C’était merveilleux. Si vous étiez fatigué, si vous aviez des soucis, le simple fait de voir virevolter son pinceau sur la feuille de papier vous redonnait le sourire. Mais avant d’être un génie, Jung Gi était un être humain adorable, doué d'une grande générosité. Durant ses drawing shows, il prenait toujours le temps de répondre à ses fans avec cette envie sincère de transmettre, avec espièglerie et gentillesse. Il créait une vraie harmonie autour de sa passion : l'amour du dessin. Il prenait le temps après ses performances qui le fatiguaient énormément, d’accepter les dessins de ses fans et de poser avec eux pour une photo. Aussi nombreux soient-ils. S’il savait qu’une personne de l’équipe de la galerie connaissait des difficultés, il l’écoutait avec bienveillance et la réconfortait, trouvant toujours un mot apaisant. Même à l’autre bout du monde, il prenait des nouvelles de chaque personne de l’équipe et de leurs proches. Et évidemment, il aimait rire de nos blagues comme un grand gamin. Quand l’adorable et géniale Boin Lee n’était pas là pour traduire nos farces, (la pauvre !) quelques gestes suffisaient pour déclencher une hilarité générale. La nôtre et celle de son ami et frère depuis toujours, Kim Hyun Jin. La galerie Daniel Maghen n’a donc pas perdu un génie, un artiste inégalé, mais un membre de sa famille au cœur si grand mais malheureusement si fragile. Une perte que nous ne pourrons jamais combler. Toutes nos pensées vont à sa femme, sa fille et son fils, à tous ceux qui l’aimaient. Lundi, un rayon de soleil s’est éteint. Jung Gi tu nous manques déjà. Avec tout notre amour. » À la demande de ses proches, l’exposition consacrée à Kim Jung Gi, présentée à la galerie Daniel Maghen, se poursuivra bien jusqu’au 8 octobre 2022.

Kim Jung Gi est né en 1975 en Corée du Sud. Après avoir achevé ses études aux Beaux-Arts de l’université Dong-Eui à Busan et effectué son service militaire dans les forces spéciales, il débute sa carrière avec Funny Funny publié dans le célèbre magazine japonais Young Jump en 2002. Kim Jung Gi émerge sur la scène internationale en 2011.

Il est invité à se produire dans le monde entier notamment en France, aux États-Unis, partout en Asie et au Japon, dans les plus grands salons et festivals pour réaliser des performances graphiques, des “drawing shows”, au cours desquelles il dessine de grandes fresques à main levée. Les vidéos de ces événements comptent plusieurs millions de vues sur internet. Également dessinateur de BD, il réalise les six albums de la série TLT - Tiger the Long Tail avec Seung-Jin Park au scénario entre 2007 et 2011 et Spy Games (éd. Glénat) avec le scénariste français Jean-David Morvan en 2014.

Il collabore également avec l’écrivain Bernard Werber en illustrant Paradise en 2010 et Third Humanity en 2013. Depuis 2007, il publie ses carnets de dessins composés de plusieurs milliers de pages aux éditions Caurette et Superani. En 2017, il collabore avec le célèbre artiste japonais Katsuya Terada en réalisant un nouveau carnet de croquis. Également enseignant, il cofonde sa propre école de dessin AniChanga à Séoul avec son ami fidèle et manager Kim Hyun Jin.

Partout dans le monde, Kim Jung Gi suscite l’étonnement et l’admiration du public et des artistes subjugués par sa formidable technique et sa mémoire phénoménale lui permettant de réaliser des dessins d’une grande complexité à main levée sans esquisse préparatoire. La galerie Daniel Maghen lui a consacré trois grandes expositions en 2016, 2019 et 2022. Il décède le 3 octobre à Paris à l'âge de 47 ans, au cours d'une tournée internationale.