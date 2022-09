Un dictionnaire qui oeuvre à l'égalité des genres

Depuis plus d’un siècle, l’Observatoire Treccani se consacre à un travail de mise à jour de la langue italienne qui s’est concrétisé cette année dans ce projet éditorial articulé en trois volumes : Dizionario dell'Italiano Treccani (Parole da leggere —Mots à lire), Dizionario storicoetimologico (Parole da scoprire —Mots à découvrir) et Storia dell'Italiano per immagini (Parole da vedere —Mots à voir).

Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’engagement de Treccani en faveur de la langue va au-delà de la création de l'ouvrage : la maison organise en effet un festival, qui en est à sa cinquième édition, intitulé #leparolevalgono, Treccani Festival della lingua italiana (l’édition de cette année se tiendra à Lecco les 7, 8 et 9 octobre).

Nouvelle vision de la société

Dirigé par les linguistes Valeria Della Valle et Giuseppe Patota, Il Vocabolario Treccani 2022 va au-delà d'une actualisation de la version 2018 : il présente une approche totalement différente, et plusieurs nouveautés, exprimant une nouvelle conception de la société, plus ouverte et en phase avec son temps. Parce que l’évolution de la langue reflète l’évolution de la société.

Tout d’abord, les deux formes, féminine et masculine, sont enregistrées pour chaque adjectif et chaque nom. Sont également reconnus comme des néologismes la distanciation sociale (distanziamento sociale), le lockdown (confinement) et le smartworking (télétravail), des mots qui sont entrés dans l’usage courant après la phase dramatique de la pandémie de covid-19.

Contre les stéréotypes de genre et pour les jeunes

En outre, de nombreux exemples de mise en contexte des femmes visent à ne pas reproduire les stéréotypes de genre – celui de la femme reléguée aux travaux domestiques, ou de l’homme au bureau ou occupé à des activités intellectuelles. De nombreux exemples sont délibérément simplifiés et clarifiés, faisant référence à l’usage courant et quotidien de la langue.

Enfin, une attention particulière a été accordée aux jeunes lecteurs et à leur univers, en favorisant l’inclusion de nombreux exemples tirés directement du web, des blogs ou des réseaux sociaux. Une ouverture vers le monde numérique « qui — souligne Treccani dans la présentation officielle de l’œuvre — démontre la confiance de l’Institut dans les nouveaux moyens de communication et les nouvelles générations ».

Dans Storia dell'italiano per immagini, l’histoire de la langue italienne est racontée à travers des images, et dans le Dizionario storico-etimologico - Parole da scoprire, 521 mots sont analysés, dont un portrait, à la fois historique et descriptif, est construit.

Crédits photo : Treccani