L'éditeur de jeux de plateau Iello rejoint Média Participations

Des résultats en hausse, passant de 13,1 à 19 millions € de chiffre d’affaires entre 2020 et 2021 — et un résultat de 1,62 à 2,95 millions €, Iello connaît une forte croissance depuis 2015. Dans ses premiers temps, l’entreprise commença par la vente à distance de cartes à collectionner, puis devint distributeur. En 2008, elle coédite des jeux de société avant de se faire pleinement éditrice de ses propres jeux.

Présente dans 450 boutiques, Iello propose quelque 50 nouveautés par an et prend part à 250 festivals et salons chaque année. « Parmi ses titres phares, on retrouve des succès planétaires tels que Qwirkle, Codenames ou encore King of Tokyo. Avec plus d’une centaine de jeux publiés dont près de 60 créations internes, l’éditeur lorrain est devenu un acteur majeur sur le plan national et international », indique la société.

Ses jeux sont proposés dans une trentaine de langues, avec une distribution mondiale — et prend en charge la distribution d’une dizaine d’éditeurs français de jeux. En outre, son propre catalogue propose des casse-têtes, jeux de rôles ainsi que des accessoires.

Cette intégration à Média Participations complète l’offre globale de l’éditeur — qui possède déjà la société vidéoludique Anuman. Un autre pas dans le monde du jeu, donc. Hilaire de Laage, directeur général de Fleurus éditions, souligne qu’il s’agit « pour l’heure d’une prise de participation au capital significative, et possiblement évolutive dans le temps. Nous avons l’intention d’intégrer l’éditeur à terme au sein du groupe », sans date arrêtée toutefois.

En outre, Mango et Fleurus, ainsi que des maisons BD du groupe, ont déjà approché ce segment — et le groupe reconnaît un intérêt depuis quelques années. Une perspective de diversification, et l’intention de raconter des histoires sur différents supports ont motivé cette acquisition. L’époque de l’ultra-digitalisé est contrebalancée par le besoin de déconnexion — en famille, entre amis. Donc de se retrouver autour de supports physiques.

La réussite de Codenames, jeux d’expression, reposant sur l’association d’idées et la déduction, est d’ailleurs devenu l’un des plus grands succès du marché. Société portée par des passionnés, spécialistes de leur secteur, tout à la fois diffuseurs et distributeurs, Iello avait l’ADN pour séduire Média Participations.

« Les initiatives éditoriales menées par nos maisons concernaient avant tout les jeux d’ambiance, ou d’activités, voire tournés vers l’enfance. Ici, nous entrons résolument dans les jeux de plateau, avec un univers très différent », poursuit Hilaire de Laage. En outre, l’entrée dans la société Iello apporte de réelles facilités — les réseaux et canaux de distribution autant que de vente étant bien distincts de ceux des livres.

