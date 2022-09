Jean-Luc Godard, géant de la Nouvelle Vague, est mort

Critique de cinéma avant d'être réalisateur, Jean-Luc Godard fit ses premières armes dans Les Cahiers du Cinéma, croisant le fer avec des réalisateurs français alors installés dans l'industrie, dans les années 1950. Aux côtés de François Truffaut, Jacques Rivette et Éric Rohmer, Godard vient bousculer l'ordre établi, y compris à l'écran, en 1960, avec À bout de souffle, au dynamisme et au réalisme inhabituels pour l'époque.

Si la plupart des scénarii de Godard sont originaux — Le Mépris, adaptation du livre d'Alberto Moravia, fait figure de quasi-exception —, il s'inspire régulièrement de textes divers et variés, du magazine pour adolescentes Mademoiselle Âge Tendre (Masculin Féminin) à Capitale de la douleur de Paul Éluard (Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution) en passant par les écrits de Georges Perec, Montaigne, Maupassant ou encore Mao Zedong...

Appréciant les livres comme véhicules du savoir autant que comme des objets décoratifs, Godard en fit des moyens de communication originaux dans une scène restée culte d'Une femme est une femme, en 1961, avec Anna Karina et Jean-Claude Brialy.

Même si ses activités de cinéaste l'éloignent de la critique de cinéma dans les revues, Godard ne délaissera jamais l'écriture, y voyant un outil de réflexion toujours pertinent. Il signe ainsi quatre volumes de son Histoire(s) du cinéma, parallèlement à la réalisation homonyme, chez Gallimard, quand ses scénarii et découpages de films, à partir de For ever Mozart, sont publiés par les éditions P.O.L.

D'innombrables ouvrages ont été publiés sur ses films et sa carrière, dont une biographie par Antoine de Baecque. Signalons aussi les livres d'une de ses actrices fétiches, qui fut aussi son épouse entre 1967 et 1970, Anne Wiazemsky, qui a publié Une année studieuse (Gallimard, 2012) et Un an après (Gallimard, 2015), dans lequels elle évoque son travail avec lui.

Photographie : Jean-Luc Godard sur le tournage de Deux ou trois choses que je sais d'elle (1967) (Ian W. Hill, CC BY-NC 2.0)